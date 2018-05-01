حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ "العاهرة" على طبيب نفسي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التلميذة ''ش.ح ''، التي تعرضت لاعتداء خطير على يد أستاذها البالغ من العمر 59 سنة، داخل الفصل الدراسي بالثانوية الإعدادية الإمام مالك، توجد في هذه اللحظات من يومه الإثنين 21

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن التلميذة "ش.ح "، التي تعرضت لاعتداء خطير على يد أستاذها البالغ من العمر 59 سنة، داخل الفصل الدراسي بالثانوية الإعدادية الإمام مالك، توجد في هذه اللحظات من يومه الإثنين 21 ماي، لدى طبيب عام بالمستشفى الإقليمي بمدينة خريبكة ثم طبيب نفسي.

وأوضح المصدر ذاته أن والد التلميذة، قام بنقلها إلى المستشفى، يومه الإثنين، حتى يطمئن على حالتها الصحية والنفسية نظرا لخطورة الاعتداء الذي تعرضت له، ويحصل على شهادة طبية تكشف الآثار الجانبية الناجمة عن واقعة الاعتداء.

وأكد ذات المصدر أن التلميذة ومباشرة بعد الحصول على الشهادة الطبية، ستقوم بمنحها للمصالح الأمنية التي ستواصل الاستماع لها يومه الإثنين، حتى يتم الكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد اعتقاله أمس الأحد، مباشرة بعد انتشار الفيديو الصادم، الذي يوثق لحظة تورطه في الاعتداء على تلميذة وسط الفصل الدراسي.