 مندوبية التامك: ''ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد واحد من أجمل أهداف عادل كروشي في مسيرته مع الرجاء | بووز

شاهد واحد من أجمل أهداف عادل كروشي في مسيرته مع الرجاء

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء | مجتمع

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ العاهرة على طبيب نفسي | مجتمع

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ "العاهرة" على طبيب نفسي

مندوبية التامك: ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية | مجتمع

مندوبية التامك: ''ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات

بالفيديو .. شاهد جمالية و روعة كراكاج جمهور الرجاء في أخر مباراة من الموسم ضد الراك | بووز

بالفيديو .. شاهد جمالية و روعة كراكاج جمهور الرجاء في أخر مباراة من الموسم ضد الراك

عــاجل: التلميذة اللي تعرضات لاعتداء خطير على يد الأستاذ ديالها عند البوليس بخريبكة | حوادث و حقوق

عــاجل: التلميذة اللي تعرضات لاعتداء خطير على يد الأستاذ ديالها عند البوليس بخريبكة

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة

فيديو : جماهير الرجاء الرياضي تصفق لـ أحمد شاكو بعد تسجيل هدف رائع ورفضه الإحتفال ضد فريقه السابق | بووز

فيديو : جماهير الرجاء الرياضي تصفق لـ أحمد شاكو بعد تسجيل هدف رائع ورفضه الإحتفال ضد فريقه السابق

فضيحة تهز طنجة خلال رمضان..اعتقال مول الحانوت الذي تورط في اغتصاب طفلات+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة خلال رمضان..اعتقال ''مول الحانوت'' الذي تورط في اغتصاب طفلات+تفاصيل جد صادمة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

مندوبية التامك: ''ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية''

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 11:01 مندوبية التامك: ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية | مجتمع
مندوبية التامك: ''ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية''
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، وفي احترام تام لكرامته

''شوف تيفي''+''و م ع''


أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، وفي احترام تام لكرامته دون تعريضه لأي نوع من التعنيف أو الإهانة.

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها، ردا على شريط فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ''يوتيوب'' تزعم فيه صاحبته تعرض أحد السجناء للاعتداء قبل ترحيله من السجن المحلي المذكور، أن التحري أظهر أن المتحدثة في الفيديو، التي تدعي أنها فاعلة خير وتم تكليفها من طرف زوجة أحد السجناء لإيصال صوته إلى الجهات المعنية، هي شقيقة للسجين المذكور في الفيديو.

وأضافت أن ''هذه الأخيرة قامت بزيارة النزيل المذكور بهذه المؤسسة السجنية عدة مرات، مما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الخفي والحقيقي من وراء نشرها لهذا الفيديو هو الانتقام لترحيل أخيها وليس لفعل الخير كما تدعي''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النزيل المؤسسة الفيديو الرماني السجناء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء | مجتمع

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ العاهرة على طبيب نفسي | مجتمع

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ "العاهرة" على طبيب نفسي

بالصورة..حضيو راسكم: فيروس خطير يرعب المغاربة مستخدمي واتساب | مجتمع

بالصورة..حضيو راسكم: فيروس خطير يرعب المغاربة مستخدمي ''واتساب''

وجدو راسكم..الصهد رجع: درجات الحرارة ترتفع ل 34 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع

وجدو راسكم..الصهد رجع: درجات الحرارة ترتفع ل 34 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إقبال كبير على قراءة القرآن بتطوان في ظروف كارثية | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

إقبال كبير على قراءة القرآن بتطوان في ظروف كارثية

بالفيديو..في قلب منزل الممثل المغربي اللي شارك في مهرجان كان السينمائــي..منين كتخدم مع ناس كبار أكيد كتمشي عند الكبار اللي كيقدرو الشباب ماشي بحال المغرب و لبنى أبيضار مكانتش حاضرة فالمهرجان | خارج البلاطو

بالفيديو..في قلب منزل الممثل المغربي اللي شارك في مهرجان كان السينمائــي..منين كتخدم مع ناس كبار أكيد كتمشي عند الكبار اللي كيقدرو الشباب ماشي بحال المغرب و لبنى أبيضار مكانتش حاضرة فالمهرجان

بالفيديو..يونس بولماني كيوجد أغنية على المنتخب المغربي | قنوات أخرى

بالفيديو..يونس بولماني كيوجد أغنية على المنتخب المغربي

نصير:المرتبة الثانية بالنسبة للوداد إنجــاز خلال هاذ الموســم | بــووز

نصير:المرتبة الثانية بالنسبة للوداد إنجــاز خلال هاذ الموســم

﻿

آخر المستجدات

شاهد واحد من أجمل أهداف عادل كروشي في مسيرته مع الرجاء | بووز
منذ 21 دقيقة

شاهد واحد من أجمل أهداف عادل كروشي في مسيرته مع الرجاء

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء | مجتمع

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ العاهرة على طبيب نفسي | مجتمع

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ "العاهرة" على طبيب نفسي

مندوبية التامك: ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية | مجتمع

مندوبية التامك: ''ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.