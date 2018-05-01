عــاجل: التلميذة اللي تعرضات لاعتداء خطير على يد الأستاذ ديالها عند البوليس بخريبكة ﻿

علمت شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، تستمع في هذه الأثناء من يومه الإثنين للتلميذة التي تعرضت لاعتداء خطير على يد أستاذ يبلغ من العمر 59 سنة داخل مؤسسة تعليمية موثق

شـــوف تيفي:

علمت شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، تستمع في هذه الأثناء من يومه الإثنين للتلميذة التي تعرضت لاعتداء خطير على يد أستاذ يبلغ من العمر 59 سنة داخل مؤسسة تعليمية موثق بالفيديو.

و كانت مديرية الحموشي و حسب ما توصلت له شوف تيفي قد تفاعلت بسرعة مع الشريط المنشور، حيث تم تحديد المؤسسة التعليمية وتشخيص هوية الأستاذ المعني بالأمر، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

في سياق متصل قامت الأكاديمية الجهوية للتريبة والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة بتنسيق مع المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بخريبكة، بتشكيل لجنة على وجه الاستعجال لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة على خلفية تداول شريط فيديو ببعض المواقع يوثق لعملية تعنيف أستاذ لتلميذة داخل مؤسسة تعليمية.