عاجل..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة ﻿

قامت الأكاديمية الجهوية للتريبة والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة بتنسيق مع المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بخريبكة، بتشكيل لجنة على وجه الاستعجال لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة

"شوف تيفي"

قامت الأكاديمية الجهوية للتريبة والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة بتنسيق مع المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بخريبكة، بتشكيل لجنة على وجه الاستعجال لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة على خلفية تداول شريط فيديو ببعض المواقع يوثق لعملية تعنيف أستاذ لتلميذة داخل مؤسسة تعليمية.

وحسب بلاغ، توصلت به "شوف تيفي" يومه الإثنين 21 ماي، فإن الأكاديمية المذكورة، جددت رفضها لكل أشكال العنف بالوسط المدرسي، مؤكدة حرصها على التصدي بكل حزم ويقظة لكل ما يمكن أن يسيء للمؤسسات التعليمية وحرمتها باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع أستاذ يبلغ من العمر 59 سنة، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور عبر شبكة الإنترنيت، وهو بصدد تعريض تلميذة للضرب والجرح داخل الفصل الدراسي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصلحة الأمن كانت قد تفاعلت بسرعة مع الشريط المنشور، حيث تم تحديد المؤسسة التعليمية وتشخيص هوية الأستاذ المعني بالأمر، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

يذكر أن مصالح الأمن الوطني، يضيف البلاغ، لم تكن قد توصلت بأية شكاية أو إشعار من الطرف المشتكي حول هذا الاعتداء، والذي وقع يوم الأربعاء 16 ماي الجاري.