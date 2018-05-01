فضيحة تهز طنجة خلال رمضان..اعتقال ''مول الحانوت'' الذي تورط في اغتصاب طفلات+تفاصيل جد صادمة ﻿

أدى اعتقال بقال سبعيني بطنجة الأسبوع الماضي، إلى اكتشاف واحدة من أفظع جرائم البيدوفيليا التي تأكد أن 3 فتيات لم يبلغن بعد العاشرة من أعمارهن كن ضحاياها، حيث كان المشتبه به يمنحهن بعض الهدايا أو

''شوف تيفي''

أدى اعتقال بقال سبعيني بطنجة الأسبوع الماضي، إلى اكتشاف واحدة من أفظع جرائم البيدوفيليا التي تأكد أن 3 فتيات لم يبلغن بعد العاشرة من أعمارهن كن ضحاياها، حيث كان المشتبه به يمنحهن بعض الهدايا أو يهددهن ليتمكن من أخذهن إلى دكانه لإشباع رغباته الجنسية.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين، فإن البقال الذي يقطن بحي المرس التابع لمقاطعة بني مكادة، اعتقل يوم الخميس الماضي وتم عرضه على النيابة العامة يوم الجمعة، بعدما حركت أسرة طفلة شكاية في الموضوع بدعم من جمعية ''ما تقيش ولدي''، هذه الأخيرة التي توصلت إلى حالتين أخريين بالمنطقة نفسها.

ووفق مصادر اليومية فإن الأمر افتضح حين اكتشف ناشط جمعوي يقطن بالحي المذكور أن إحدى قريباته تعرضت لاعتداء جنسي، وصفت له تفاصيله الضحية، قبل أن تخبره بأسماء فتيات أخريات تعرضن لاعتداء مماثل من الشخص نفسه، ليقرر مخاطبة أسر الضحايا وأيضا التوجه إلى جمعية ''ما تقيش ولدي''.

ونجحت الجمعية في إقناع أسر 3 فتيات بوضع شكايات لدى النيابة العامة، لمتابعة مغتصب طفلاتهن اللواتي تبلغ أصغرهن 6 سنوات، واللواتي روين لنشطاء الجمعية فظاعات جنسية تعرضن لها، من بينها ممارسات شاذة، حيث كان البقال يمنحهن هدايا وحلوى لإقناعهن بمرافقته داخل الدكان ليقوم باغتصابهن، وحين ترفض إحداهن يهددها بالذبح.