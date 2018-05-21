 بالصورة..حضيو راسكم: فيروس خطير يرعب المغاربة مستخدمي ''واتساب'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد واحد من أجمل أهداف عادل كروشي في مسيرته مع الرجاء | بووز

شاهد واحد من أجمل أهداف عادل كروشي في مسيرته مع الرجاء

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء | مجتمع

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ العاهرة على طبيب نفسي | مجتمع

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ "العاهرة" على طبيب نفسي

مندوبية التامك: ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية | مجتمع

مندوبية التامك: ''ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات

بالفيديو .. شاهد جمالية و روعة كراكاج جمهور الرجاء في أخر مباراة من الموسم ضد الراك | بووز

بالفيديو .. شاهد جمالية و روعة كراكاج جمهور الرجاء في أخر مباراة من الموسم ضد الراك

عــاجل: التلميذة اللي تعرضات لاعتداء خطير على يد الأستاذ ديالها عند البوليس بخريبكة | حوادث و حقوق

عــاجل: التلميذة اللي تعرضات لاعتداء خطير على يد الأستاذ ديالها عند البوليس بخريبكة

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة

فيديو : جماهير الرجاء الرياضي تصفق لـ أحمد شاكو بعد تسجيل هدف رائع ورفضه الإحتفال ضد فريقه السابق | بووز

فيديو : جماهير الرجاء الرياضي تصفق لـ أحمد شاكو بعد تسجيل هدف رائع ورفضه الإحتفال ضد فريقه السابق

فضيحة تهز طنجة خلال رمضان..اعتقال مول الحانوت الذي تورط في اغتصاب طفلات+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز طنجة خلال رمضان..اعتقال ''مول الحانوت'' الذي تورط في اغتصاب طفلات+تفاصيل جد صادمة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بالصورة..حضيو راسكم: فيروس خطير يرعب المغاربة مستخدمي ''واتساب''

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 09:48 بالصورة..حضيو راسكم: فيروس خطير يرعب المغاربة مستخدمي واتساب | مجتمع
بالصورة..حضيو راسكم: فيروس خطير يرعب المغاربة مستخدمي ''واتساب''
تفاجأ المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب'' يومه الأحد 20 ماي، بتوصلهم برسالة عبارة عن رابط موقع يحمل اسم أحد أشهر المراكز التجارية المعروفة بالمغرب، ما جعل البعض يشك في أن الأمر يتعلق بفيروس خطير.

''شوف تيفي''

تفاجأ المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب'' يومه الأحد 20 ماي، بتوصلهم برسالة عبارة عن رابط موقع يحمل اسم أحد أشهر المراكز التجارية المعروفة بالمغرب، ما جعل البعض يشك في أن الأمر يتعلق بفيروس خطير.

وتناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، معطيات تشير إلى أن الأمر يتعلق بفيروس خطير، يتسبب في سرقة المعلومات والصور المتواجدة بالهاتف النقال في حال قيام صاحبه بالضغط على هذا الرابط .

وعلاقة بهذا الرابط الذي أثار جدلا واسعا، أوضح أمين رغيب أحد أشهر المدونين بالفيسبوك، أن الرسالة التي توصل بها المغاربة والتي تشير إلى إمكانية الحصول على مبلغ 2000 درهم، هي رسالة وهمية وليست من شركة مرجان، الهدف منها هو فقط استدراج مستخدمي ''واتساب'' للموقع لكي يربح مالكه بعض المال من الإعلانات، مشيرا إلى أنه لا خوف على من قاموا بالنقر على الرابط لأنه تأكد من سلامته وعدم وجود أي فيروس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فيروس رسالة الإعلانات الواتساب شركة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء | مجتمع

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ العاهرة على طبيب نفسي | مجتمع

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ "العاهرة" على طبيب نفسي

مندوبية التامك: ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية | مجتمع

مندوبية التامك: ''ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية''

وجدو راسكم..الصهد رجع: درجات الحرارة ترتفع ل 34 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع

وجدو راسكم..الصهد رجع: درجات الحرارة ترتفع ل 34 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إقبال كبير على قراءة القرآن بتطوان في ظروف كارثية | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

إقبال كبير على قراءة القرآن بتطوان في ظروف كارثية

بالفيديو..في قلب منزل الممثل المغربي اللي شارك في مهرجان كان السينمائــي..منين كتخدم مع ناس كبار أكيد كتمشي عند الكبار اللي كيقدرو الشباب ماشي بحال المغرب و لبنى أبيضار مكانتش حاضرة فالمهرجان | خارج البلاطو

بالفيديو..في قلب منزل الممثل المغربي اللي شارك في مهرجان كان السينمائــي..منين كتخدم مع ناس كبار أكيد كتمشي عند الكبار اللي كيقدرو الشباب ماشي بحال المغرب و لبنى أبيضار مكانتش حاضرة فالمهرجان

بالفيديو..يونس بولماني كيوجد أغنية على المنتخب المغربي | قنوات أخرى

بالفيديو..يونس بولماني كيوجد أغنية على المنتخب المغربي

نصير:المرتبة الثانية بالنسبة للوداد إنجــاز خلال هاذ الموســم | بــووز

نصير:المرتبة الثانية بالنسبة للوداد إنجــاز خلال هاذ الموســم

﻿

آخر المستجدات

شاهد واحد من أجمل أهداف عادل كروشي في مسيرته مع الرجاء | بووز
منذ 26 دقيقة

شاهد واحد من أجمل أهداف عادل كروشي في مسيرته مع الرجاء

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء | مجتمع

رسميا: تنصيب ناجيم بنسامي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ العاهرة على طبيب نفسي | مجتمع

حصري.. عرض التلميذة اللي سلخها أستاذ بخريبكة ووصفها بـ "العاهرة" على طبيب نفسي

مندوبية التامك: ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات التنظيمية والقانونية | مجتمع

مندوبية التامك: ''ترحيل نزيل من السجن المحلي بالرماني نحو السجن المحلي بآزرو تم وفقا للمقتضيات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.