بالصورة..حضيو راسكم: فيروس خطير يرعب المغاربة مستخدمي ''واتساب'' ﻿

تفاجأ المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب'' يومه الأحد 20 ماي، بتوصلهم برسالة عبارة عن رابط موقع يحمل اسم أحد أشهر المراكز التجارية المعروفة بالمغرب، ما جعل البعض يشك في أن الأمر يتعلق بفيروس خطير.

''شوف تيفي''

تفاجأ المغاربة مستخدمو تطبيق ''واتساب'' يومه الأحد 20 ماي، بتوصلهم برسالة عبارة عن رابط موقع يحمل اسم أحد أشهر المراكز التجارية المعروفة بالمغرب، ما جعل البعض يشك في أن الأمر يتعلق بفيروس خطير.

وتناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، معطيات تشير إلى أن الأمر يتعلق بفيروس خطير، يتسبب في سرقة المعلومات والصور المتواجدة بالهاتف النقال في حال قيام صاحبه بالضغط على هذا الرابط .

وعلاقة بهذا الرابط الذي أثار جدلا واسعا، أوضح أمين رغيب أحد أشهر المدونين بالفيسبوك، أن الرسالة التي توصل بها المغاربة والتي تشير إلى إمكانية الحصول على مبلغ 2000 درهم، هي رسالة وهمية وليست من شركة مرجان، الهدف منها هو فقط استدراج مستخدمي ''واتساب'' للموقع لكي يربح مالكه بعض المال من الإعلانات، مشيرا إلى أنه لا خوف على من قاموا بالنقر على الرابط لأنه تأكد من سلامته وعدم وجود أي فيروس.