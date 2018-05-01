مثير..توزيع ''بونات'' الحج على البرلمانيين ﻿

أثارت بونات الحج، التي وزعت نهاية الأسبوع على البرلمانيين، الجدل من جديد، بعد أن تبين أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منحت للمؤسسة التشريعية، بتنسيق مع سفارة السعودية، 500 تأشيرة مجاملة سيستفيد

''شوف تيفي''

أثارت بونات الحج، التي وزعت نهاية الأسبوع على البرلمانيين، الجدل من جديد، بعد أن تبين أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منحت للمؤسسة التشريعية، بتنسيق مع سفارة السعودية، 500 تأشيرة مجاملة سيستفيد منها البرلمانيون.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين، فقد تبين أن أغلب نواب الأحزاب الممثلة في مجلسي النواب والمستشارين استفادوا مما يعرف بـ''البونات''، إذ كانت حصة الأسد من نصيب فريق العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، فى حين لم يستفد بعض النواب من أحزاب أخرى.

وأوضحت اليومية أن بونات الحج لهذه السنة، شملت أشخاصا خارج المؤسسة التشريعية، إذ تتضمن الاستمارة خانات لا تقتصر على الزوجات والآباء والأمهات، بل هناك من البرلمانيين من دون أسماء أشخاص لا تربطهم بهم صلة القرابة.