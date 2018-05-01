 اتهامات لـ 10 دركيين بالتورط مع مافيا جريمة مقهى ''لاكريم'' بمراكش ﻿
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اتهامات لـ 10 دركيين بالتورط مع مافيا جريمة مقهى ''لاكريم'' بمراكش

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 09:32 اتهامات لـ 10 دركيين بالتورط مع مافيا جريمة مقهى لاكريم بمراكش | حوادث و حقوق
اتهامات لـ 10 دركيين بالتورط مع مافيا جريمة مقهى ''لاكريم'' بمراكش
تورط 10 مسؤولين برتب مختلفة ينتمون لسلك الدرك الملكي في أنشطة ''المافيا'' التي استهدفت مقهى ''لاكريم'' بمدينة مراكش، وجاء ذلك بعد نهاية التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال

''شوف تيفي''

تورط 10 مسؤولين برتب مختلفة ينتمون لسلك الدرك الملكي في أنشطة ''المافيا'' التي استهدفت مقهى ''لاكريم'' بمدينة مراكش، وجاء ذلك بعد نهاية التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، مع المتهمين الذين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين، فقد أكدت مصادرها أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، باشرت تحقيقات بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة، وقامت بتتبع أكثر 600 مكالمة، تعود لأزيد من 100 شخص يشتبه في تورطهم من قريب أو بعيد في قضية قتل الطالب.

وأضافت مصادر اليومية أن من بين المسؤولين الدركيين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي ضباط للشرطة القضائية وكولونيلات بجهاز الدرك بعضهم كان على رأس قيادات جهوية.

‫شوف تيفي

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