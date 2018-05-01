 إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب على متن شاحنة للنقل الدولي ﻿
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إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب على متن شاحنة للنقل الدولي

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 09:14 إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب على متن شاحنة للنقل الدولي | حوادث و حقوق
إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب على متن شاحنة للنقل الدولي
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة في

''شوف تيفي:

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من إجهاض محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب على متن شاحنة للنقل الدولي.

وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن قد أوقفت في إطار هذه القضية سائقين كانا على متن الشاحنة، كما حجزت عشرة أكياس بلاستيكية تحتوي على كمية من هذه الأقراص المهلوسة، والتي يجري حاليا التحقق من كميتها الإجمالية، فضلا عن التأكد من إمكانية وجود شحنات مخدرة إضافية محتملة في أماكن أخرى من الشاحنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم ضبط هذه الشحنات من الأقراص المخدرة في إطار عملية تتبع دقيقة، مكنت من رصد مسالك التهريب ومسارات العبور، وذلك قبل أن يتم ضبطها مباشرة بعد محاولة إدخالها إلى المغرب.

وأشار إلى أنه قد تم إخضاع السائقين الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك في انتظار استكمال إجراءات التفتيش والحجز وحصر الكميات المحجوزة من الأقراص المهلوسة .

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المغرب شوف تيفي السائقين طنجة الاقراص المهلوسة النيابة العامة

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