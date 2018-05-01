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وجدو راسكم..الصهد رجع: درجات الحرارة ترتفع ل 34 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 08:54 وجدو راسكم..الصهد رجع: درجات الحرارة ترتفع ل 34 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع
وجدو راسكم..الصهد رجع: درجات الحرارة ترتفع ل 34 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، تمركز سحب منخفضة مرفوقة بضباب فوق السواحل الممتدة من أكادير إلى طرفاية.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، تمركز سحب منخفضة مرفوقة بضباب فوق السواحل الممتدة من أكادير إلى طرفاية.

وستكون السماء غائمة بسحب منخفضة فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية حيث ستكون مصحوبة ببعض الكتل الضبابية هذا الصباخ والليلة المقبلة.

كما ستنمو سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة والسفوح الجنوبية الشرقية والريف والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، مع نزول زخات مطرية رعدية ومحلية، في حين ستكون السماء قليلة السحب أو صحوة بباقي المناطق الأخرى مع هبوب زوابع رملية محلية بالشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بجنوب البلاد والسهول الوسطى ومتقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، و ما بين 08 و12 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، وما بين 13 و16 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 13 و19 درجة بباقي الأنحاء الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتراوح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالسواحل والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و28 درجة بمنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وشرق الأطلس، وستكون ما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل المتوسطية.

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المغرب شوف تيفي البحر الحرارة الجنوب الشرقي

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