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مثيـــــر..الأمير البريطاني هاري وعروسته الممثلة الأمريكية يؤجلان شهر العسل..وهـــاعلاش

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 02:40 مثيـــــر..الأمير البريطاني هاري وعروسته الممثلة الأمريكية يؤجلان شهر العسل..وهـــاعلاش | دولي
مثيـــــر..الأمير البريطاني هاري وعروسته الممثلة الأمريكية يؤجلان شهر العسل..وهـــاعلاش
أجل الأمير البريطاني هاري وعروسته الممثلة الأمريكية، ميغان مارك، شهر العسل الخاص بهما. إذ سيحضران حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز والد العريس، بعد بضعة أيام فقط من زفافهما التاريخي الذي تناقلته وسائل

''شوف تيفي''

أجل الأمير البريطاني هاري وعروسته الممثلة الأمريكية، ميغان مارك، شهر العسل الخاص بهما. إذ سيحضران حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز والد العريس، بعد بضعة أيام فقط من زفافهما التاريخي الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية السبت الماضي.

وبعد أن تبادل الزوجان عهود الارتباط في كنيسة سان جورج بقصر وندسور بحضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير، أمضى هاري وميغان مساء السبت سهرة في حفل خاص مع الأصدقاء.

وسيعود العروسان إلى منزلهما في قصر كينزنغتون، قبل أن يحضرا أول مناسبة لهما بصفتهما دوق ودوقة ساسكس، وهو عيد الميلاد السبعين للأمير تشارلز، ويمثل الحفل الذي سيقام في الهواء الطلق بداية الاحتفالات بعيد ميلاد تشارلز الذي يحل في نوفمبر، ويجري فيه تكريمه لانتمائه للجيش ورعايته لجمعيات خيرية تدعمها الأسرة المالكة، حسب ما أورده اليوم الأحد موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

ولم يظهر العروسان صباح الأحد، في الكنيسة عندما توجهت الملكة إليزابيث لحضور القداس، وحتى الآن لم يعلن عن المكان الذي سيقضي فيه العروسان شهر العسل، وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأنهما سيذهبان إلى بوتسوانا على الأرجح، لزيارة مخيم خاص قضيا فيه بعض الوقت في غشت من العام الماضي، قبل بضعة أشهر من إعلان خطبتهما.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شهر العسل الممثلة الأمريكية الأمير البريطاني

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