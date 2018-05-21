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بالصــور..الشوهة...شوفو المغامرة..تكديس تلاميذ صغار في جرار لنقلهم للمدرسة بإقليم تنغير يسائل المسؤولين

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 02:05 بالصــور..الشوهة...شوفو المغامرة..تكديس تلاميذ صغار في جرار لنقلهم للمدرسة بإقليم تنغير يسائل المسؤولين | مجتمع
بالصــور..الشوهة...شوفو المغامرة..تكديس تلاميذ صغار في جرار لنقلهم للمدرسة بإقليم تنغير يسائل المسؤولين
تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا مثيرة لجرار يحمل عددا من التلاميذ المتجهين لأحد المدارس بإقليم تنغير.

شوف تيفي:تنغير 

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا مثيرة لجرار يحمل عددا من التلاميذ المتجهين لأحد المدارس بإقليم تنغير.

وحسب متداولي هذه الصور فهي تعود لتلاميذ مجموعة مدارس ''صاغرو1'' الواقعة بمركز جماعة ''ألنيف'' إقليم تنغير، يركبون الجرار للذهاب لحجرات الدرس كلما شهدت المنطقة تساقطات مطرية، ينتج عنها فيضان وادي ''بونكارف''، وهو ما حدث يوم أمس السبت، حينما شهدت الجماعة السالفة الذكر عاصفة رعدية أدت لإرتفاع منسوب مياه الوادي، عجز معها التلاميذ على قطع الوادي لوحدهم، وقاموا بركوب جرار مغامرين بأرواحهم في غياب قنطرة تحد من معاناتهم اليومية، وتجنبهم من المخاطر المحذقة بهم.

وأثارت هذه الصور ردود فعل متباينة بين النشطاء الفيسبوكيين، الذين استنكروا هذه المشاهد التي تكرس لحياة مأساوية يعيش في ظلها هؤلاء الأطفال، الذين يعرضون أرواحهم لخطر كبير ويتنقلون لمتابعة دراستهم في أوضاع كارثية ولا إنسانية تسائل معها المسؤولين والسلطات المحلية والإقليمية بتنغير.

وقد طلب النشطاء الفيسبوكيون من الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لهؤلاء التلاميد الصغار، الذين لم يعد فرق بينهم وبين البهائم حسب تعبير بعض المتفاعلين مع هذه الصور، وذلك بتشييد قنطرة فوق وادي ''بونكارف'' وتخصيص وسائل نقل لائقة ومريحة لهذه الفئة التي يعول عليها لحمل مشعل التنمية داخل هذا الوطن عوض التنقل في مثل هذه الوسائل التي تسئ لصورة التعليم المغربي وتربي عقدا دفينة في نفوس هؤلاء التلاميذ نظرا لصغر سنهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تنغير جرار تلاميذ مدارس صاغرو1 نقل عبر مسؤولين يسائل شوهة

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