ترمضينة خايبة بزاف..مباراة كرة قدم ضواحي الناظور قبل آذان المغرب تنتهي بجريمة قتل بشعة ﻿

اهتز حي أولاد العربي بمدينة بني انصار ضواحي الناظور، قبل آذان المغرب يومه الأحد 20 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب خلال إجراء مباراة لكرة قدم.

''شوف تيفي''

اهتز حي أولاد العربي بمدينة بني انصار ضواحي الناظور، قبل آذان المغرب يومه الأحد 20 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب خلال إجراء مباراة لكرة قدم.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن شابين تتراوح أعمارهما بين 18 و 19 سنة، دخلا في عراك حول مباراة لكرة القدم، قبل أن تتطور الأمور إلى تبادل للضرب، انتهى بقيام شاب بتوجيه طعنة للضحية، أسقطته أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب الضحية، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الحسني بالناظور، نظرا لخطورة الطعنة التي تعرض لها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من إيقاف الشاب المتورط في هذا الفعل الإجرامي.