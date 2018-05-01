ياربي السلامة.. حريق مهول بزايو يتسبب في اغماء سيدة وتوأمين ..وهذه التفاصيل ﻿

تعرضت سيدة في عقدها السابع وتوأمين يبلغان 10 سنوات إلى حالة إغماء تم نقلهم إلى المستوصف الصحي لتلقي العلاجات الضرورية.

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تعرضت سيدة في عقدها السابع وتوأمين يبلغان 10 سنوات إلى حالة إغماء تم نقلهم إلى المستوصف الصحي لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادرنا فطفلين هما من تسببا في إضرام النيران في بعض المتلاشيات كانت تحت درج السكن الوظيفي التابع لإدارة الجمارك بمدينة زايو ، حيث اندلع حريق بدرج ذات الإقامة .

هذا وقد تدخلت عناصر الوقاية المدنية لإخماد ألسنة النيران التي تم السيطرة عليها بالكامل وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين فيما حضرت مصالح الأمن الوطني إلى عين المكان حيت فتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات الحادثة.