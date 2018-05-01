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حارس الوداد الرياضي ينتقل لهذا الفريق

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 01:24 حارس الوداد الرياضي ينتقل لهذا الفريق | سبور
حارس الوداد الرياضي ينتقل لهذا الفريق
كشفت مصادر ودادية ، أن مسؤولي فريق الوداد البيضاوي ، وافقوا على انتقال حارسهم محمد رضى التكناوتي المعار لاتحاد طنجة لفريق الدفاع الحسني الجديدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

كشفت مصادر ودادية ، أن مسؤولي فريق الوداد البيضاوي ، وافقوا على انتقال حارسهم محمد رضى التكناوتي المعار لاتحاد طنجة لفريق الدفاع الحسني الجديدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ذات المصادر ، أن التكناوتي سينتقل لفريق الدفاع الجديدي على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم المقبل، مقابل الاستعانة بخدمات الظهير الأيسر للفريق الدكالي سعد لكرو.

ويذكر أن الحارس محمد رضى التكناوتي، يتواجد ضمن لائحة26 لاعبا التي استدعاها الناخب الوطني هيرفي رونار ، لخوض التربص الإعدادي،استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي سعد لكرو الدفاع الحسني الجديدي محمد رضى التكناوتي

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