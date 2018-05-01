ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية ﻿

انطلقت الرحلة الفضائية الصينية لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر عن قرب، بمشاركة المملكة العربية السعودية، في إنجاز علمي جديد وفريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي، بحسب ما أوردت وكالة

''شــــوف تيفي''

انطلقت الرحلة الفضائية الصينية لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر عن قرب، بمشاركة المملكة العربية السعودية، في إنجاز علمي جديد وفريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي هذا التعاون بين الرياض وبكين، ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين في مارس 2017م، والتي أسست للتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف القمر.

وتمثلت مشاركة السعودية ضمن بعثة الفضاء الصينية، ببناء وتطوير حمولة لأنظمة استشعار الفضاء بهدف التقاط صور ضوئية للقمر، حيث تم إنجاز الحمولة بوقت قياسي لم يتجاوز 12 شهرًا خاض من خلالها فريق الباحثين السعودي العديد من التحديات. أبرزها ضرورة تصنيع حمولة مدمجة بقدرات عالية بحجم أقل من 10.5 سم مكعب وبوزن لا يتجاوز 630 جرامًا على القمر الصيني، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

وأوضح الأمير تركي، رئيس مدينة الملك عبد العزيز، أن المدينة نجحت في تطوير تلك الأنظمة عبر فريق عمل متخصص يضم نخبة من المهندسين والباحثين السعوديين ساهموا في تصميم وتصنيع نظام حمولة التصوير القمري في معامل المدينة.

وأشار رئيس مدينة الملك عبد العزيز، إلى أن المدينة تعمل بشكل منهجي وفق إطار المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية للوصول إلى أحدث التقنيات في مجالات العلوم المختلفة ومنها مجال الفضاء السعودي والذي يشمل الأقمار الصناعية وتطبيقاتها واستكشاف الفضاء، وإقامة برنامج فضائي متطور يواكب رؤية المملكة 2030 الطموحة.