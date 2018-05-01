مؤلم..مشاكل ''الكاك'' في ردهات المحاكم و''حلالة'' تهدد بالشارع ﻿

دخل فريق النادي القنيطري لكرة القدم، منعرجا خطيرا في المشاكل التي يتخبط فيها النادي منذ حوالي أربع سنوات، بعدما وصلت صراعات رؤساءه لردهات المحاكم.

شوف تيفي:

دخل فريق النادي القنيطري لكرة القدم، منعرجا خطيرا في المشاكل التي يتخبط فيها النادي منذ حوالي أربع سنوات، بعدما وصلت صراعات رؤساءه لردهات المحاكم.

وكشف مصدر خاص ل''شوف تيفي'' أن المحكمة اقتربت بشكل كبير من حسم مستقبل الرئيس الحالي بلعيد كروم، بعد الدعوى التي كان قد رفعها ضده الرئيس السابق عبد الودود الزعاف بداعي عدم شرعية رئاسته للفريق.

وقال المصدر ذاته، إن الملف تجاوز مرحلة التداول، مبرزا في السياق نفسه أن المحكمة طلبت من الرئيس الحالي الإدلاء بما يفيد شرعيته داخل النادي قبل تنصيبه رئيسا منتصف الموسم الماضي.

وفي السياق نفسه، عبرت جماهير النادي القنيطري عن امتعاضها واستنكارها للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها النادي.

ونشر بعض أعضاء فصيل ''حلالة بويزر'' على مواقع التواصل الإجتماعي، تدوينات غاضبة هددوا من خلالها بوقفات احتجاجية على طريقة تسيير ''الكاك''.