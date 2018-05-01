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الوداد يفوز و يضمن المشاركة الإفريقية و خنيفرة تغادر قسم الأضواء

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 00:25 الوداد يفوز و يضمن المشاركة الإفريقية و خنيفرة تغادر قسم الأضواء | سبور
الوداد يفوز و يضمن المشاركة الإفريقية و خنيفرة تغادر قسم الأضواء
ضمن فريق الوداد الرياضي ، المشاركة في منافسات دوري أبطال إفريقيا ، الموسم المقبل ، بعد فوزه على فريق شباب أطلس خنيفرة ، بثلاثة أهداف لواحد برسم الجولة 30 من البطولة الاحترافية.

شوف سبور

ضمن فريق الوداد الرياضي ، المشاركة في منافسات دوري أبطال إفريقيا ، الموسم المقبل ، بعد فوزه على فريق شباب أطلس خنيفرة ، بثلاثة أهداف لواحد برسم الجولة 30 من البطولة الاحترافية.

وسجل أهداف الفريق الأحمر ، كل من أمين تيغزوي من ضربة جزاء في الدقيقة 25 ، فيما أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة ، ثم سجل محمد الناهيري الهدف الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 69 ، وسجل الهدف الوحيد للخنيفريين زهير لعروبي في مرماه في الدقيقة 80.

ويذكر أن فريق الوداد الرياضي ارتقى إلى المركز الثاني برصيد 51 نقطة ، فيما تجمد رصيد شباب أطلس خنيفرة في المركز ما قبل الأخير برصيد 29 نقطة ، ليغادر قسم الأضواء في اتجاه القسم الثاني رفقة الراسينغ البيضاوي.

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب الوداد الرياضي شباب أطلس خنيفرة البطولة الاحترافية

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