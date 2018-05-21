بالصور.. رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش ﻿

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وصل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الأحد 20 ماي 2018 إلى سيول عاصمة كوريا في إطار الزيارة التي يقوم بها للجمهورية الكورية خلال الفترة ما بين 21 و 24 ماي 2018، بدعوة من الوزير الأول لي ناك يون Lee Nak Yon.

ولقد تم تخصيص استقبال رسمي لرئيس الحكومة عند وصوله إلى المطار، قبل انتقاله إلى محل إقامته بالعاصمة الكورية.

وخلال هذه الزيارة، سيجري رئيس الحكومة مباحثات ثنائية، على الخصوص، مع نظيره الكوري حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما سيعقد أعضاء الحكومة، المرافقون للرئيس لقاءات ثنائية مع نظرائهم لتطوير العلاقات ومدارسة اتفاقيات وتعاون بين المغرب وكوريا، كل في مجال قطاعه.

ويرافق رئيس الحكومة وفد هام يضم على الخصوص كلا من وزير الاقتصاد والمالية، و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.