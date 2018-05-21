 بالصور.. رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية | دولي

ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الرجاء الرياضي و الراسينغ البيضاوي 2-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الرجاء الرياضي و الراسينغ البيضاوي 2-1

شاهد بالفيديو .. هدف حسنية أكادير الوحيد في مرمى المغرب التطواني الذي منحه التأهل لكأس الإتحاد الإفريقي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف حسنية أكادير الوحيد في مرمى المغرب التطواني الذي منحه التأهل لكأس الإتحاد

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الوداد الرياضي وشباب أطلس خنيفرة 3-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الوداد الرياضي وشباب أطلس خنيفرة 3-1

بالصور.. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش | بوليتيك

بالصور.. رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش

خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه

شاهد بالفيديو .. هدف الراسينغ البيضاوي العالمي في مرمى الرجاء من توقيع احمد شاغو تحت تصفيقات الجمهور الرجاوي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف الراسينغ البيضاوي العالمي في مرمى الرجاء من توقيع احمد شاغو تحت تصفيقات

شاهد بالفيديو .. في لقطة رائعة الكل يعانق اللاعب عادل الكروشي في مباراته الأخيرة رفقة الرجاء | بووز

شاهد بالفيديو .. في لقطة رائعة الكل يعانق اللاعب عادل الكروشي في مباراته الأخيرة رفقة الرجاء

صـــــادم.. رجل ترمضن على زوجته وشـرملها حتى الموت بطنجة | حوادث و حقوق

صـــــادم.. رجل ترمضن على زوجته وشـرملها حتى الموت بطنجة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بالصور.. رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 00:17 بالصور.. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش | بوليتيك
بالصور.. رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش
شوف تيفي،رئيس الحكومة،للعثماني،سعد الدين

شوف تيفي:

وصل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الأحد 20 ماي 2018 إلى سيول عاصمة كوريا في إطار الزيارة التي يقوم بها للجمهورية الكورية خلال الفترة ما بين 21 و 24 ماي 2018، بدعوة من الوزير الأول لي ناك يون Lee Nak Yon.

ولقد تم تخصيص استقبال رسمي لرئيس الحكومة عند وصوله إلى المطار، قبل انتقاله إلى محل إقامته بالعاصمة الكورية.

وخلال هذه الزيارة، سيجري رئيس الحكومة مباحثات ثنائية، على الخصوص، مع نظيره الكوري حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما سيعقد أعضاء الحكومة، المرافقون للرئيس لقاءات ثنائية مع نظرائهم لتطوير العلاقات ومدارسة اتفاقيات وتعاون بين المغرب وكوريا، كل في مجال قطاعه.

ويرافق رئيس الحكومة وفد هام يضم على الخصوص كلا من وزير الاقتصاد والمالية، و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيرئيس الحكومةللعثمانيسعد الدين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثيـــر..يتيــم صاحب أنا وزير ماشي مواطن يعتـــذر لحزبه ولعامة المواطنين | بوليتيك

مثيـــر..''يتيــم'' صاحب ''أنا وزير ماشي مواطن'' يعتـــذر لحزبه ولعامة المواطنين

إنجاز 130 مشروعا لفائدة الشباب باستثمارات تفوق 306 ملايين درهم | بوليتيك

إنجاز 130 مشروعا لفائدة الشباب باستثمارات تفوق 306 ملايين درهم

بالصورة..العثماني يسافر إلى روسيا للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبال المنتخب المغربي والمشجعين المغاربة | بوليتيك

بالصورة..العثماني يسافر إلى روسيا للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبال المنتخب المغربي والمشجعين المغاربة

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس | بوليتيك

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريف..منين هضر.. العثماني قولب المغاربة فرمضان | بــووز
منذ 6 دقائق

طريف..منين هضر.. العثماني قولب المغاربة فرمضان

بالفيديو..أم كلثوم المغرب تغني لفلسطين من مسيرة الدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..أم كلثوم المغرب تغني لفلسطين من مسيرة الدارالبيضاء

بالفيديو.. نجما الرجاء السابقان بورزوق والراقي يحضران مباراة الرجاء وتعامل خاص من الجمهور الرجاوي | قنوات أخرى

بالفيديو.. نجما الرجاء السابقان بورزوق والراقي يحضران مباراة الرجاء وتعامل خاص من الجمهور الرجاوي

بالفيديو.. العلم الفلسطيني حاضر في مباراة الرجاء والراسينغ ! | بــووز

بالفيديو.. العلم الفلسطيني حاضر في مباراة الرجاء والراسينغ !

﻿

آخر المستجدات

ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية | دولي
منذ 32 دقيقة

ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الرجاء الرياضي و الراسينغ البيضاوي 2-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الرجاء الرياضي و الراسينغ البيضاوي 2-1

شاهد بالفيديو .. هدف حسنية أكادير الوحيد في مرمى المغرب التطواني الذي منحه التأهل لكأس الإتحاد الإفريقي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف حسنية أكادير الوحيد في مرمى المغرب التطواني الذي منحه التأهل لكأس الإتحاد

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الوداد الرياضي وشباب أطلس خنيفرة 3-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الوداد الرياضي وشباب أطلس خنيفرة 3-1

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.