خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه ﻿

أدانت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية تكرار الاعتداءات على الأطر التمريضية بالمستشفيات والمراكز الصحية ودور الولادة بالمدن والبوادي والمناطق النائية، في ظل الظروف الصعبة التي

''شوف تيفي''

أدانت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية تكرار الاعتداءات على الأطر التمريضية بالمستشفيات والمراكز الصحية ودور الولادة بالمدن والبوادي والمناطق النائية، في ظل الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها ويتحملون فيها فشل المنظومة الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين .

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، فإنها تدين بشدة الاعتداءات التي سجلت بحر هذا الأسبوع وكان ضحيتها التقنية ''بوعقدة مريم'' التي تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الوجه، و''المرابط عبد الغني'' الذي تعرض لكسور على مستوى اليد أثناء مزاولتهما لمهامهما بمصلحة ا لأشعة بمستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء.

وأكدت الجمعية، أن تكرار وتنامي هذه الظاهرة يعبر عن عدم إدراك دور وطبيعة عمل الممرضين وتقنيي الصحة من طرف المواطنين، إضافة إلى تحميلهم أشياء أكبر من مسؤولياتهم وصلاحياتهم وطاقاتهم البشرية، مشددة على ضرورة عمل وقيام الجهات المعنية بواجبها حيال هذه الحالات وعلى رأسها وزارة الصحة باتخاذ إجراءات واضحة وصارمة لحماية الأطر الصحية أثناء مزاولة مهامهم .