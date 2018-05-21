 خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية | دولي

ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الرجاء الرياضي و الراسينغ البيضاوي 2-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الرجاء الرياضي و الراسينغ البيضاوي 2-1

شاهد بالفيديو .. هدف حسنية أكادير الوحيد في مرمى المغرب التطواني الذي منحه التأهل لكأس الإتحاد الإفريقي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف حسنية أكادير الوحيد في مرمى المغرب التطواني الذي منحه التأهل لكأس الإتحاد

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الوداد الرياضي وشباب أطلس خنيفرة 3-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الوداد الرياضي وشباب أطلس خنيفرة 3-1

بالصور.. رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش | بوليتيك

بالصور.. رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' بالجمهورية الكورية .. وهاعلاش

خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه

شاهد بالفيديو .. هدف الراسينغ البيضاوي العالمي في مرمى الرجاء من توقيع احمد شاغو تحت تصفيقات الجمهور الرجاوي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف الراسينغ البيضاوي العالمي في مرمى الرجاء من توقيع احمد شاغو تحت تصفيقات

شاهد بالفيديو .. في لقطة رائعة الكل يعانق اللاعب عادل الكروشي في مباراته الأخيرة رفقة الرجاء | بووز

شاهد بالفيديو .. في لقطة رائعة الكل يعانق اللاعب عادل الكروشي في مباراته الأخيرة رفقة الرجاء

صـــــادم.. رجل ترمضن على زوجته وشـرملها حتى الموت بطنجة | حوادث و حقوق

صـــــادم.. رجل ترمضن على زوجته وشـرملها حتى الموت بطنجة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه

بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 00:08 خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو والصور..عاملة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء سلخوها وزميلها هرسوه
أدانت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية تكرار الاعتداءات على الأطر التمريضية بالمستشفيات والمراكز الصحية ودور الولادة بالمدن والبوادي والمناطق النائية، في ظل الظروف الصعبة التي

''شوف تيفي''

أدانت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية تكرار الاعتداءات على الأطر التمريضية بالمستشفيات والمراكز الصحية ودور الولادة بالمدن والبوادي والمناطق النائية، في ظل الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها ويتحملون فيها فشل المنظومة الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين .

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، فإنها تدين بشدة الاعتداءات التي سجلت بحر هذا الأسبوع وكان ضحيتها التقنية ''بوعقدة مريم'' التي تعرضت لإصابات بليغة على مستوى الوجه، و''المرابط عبد الغني'' الذي تعرض لكسور على مستوى اليد أثناء مزاولتهما لمهامهما بمصلحة ا لأشعة بمستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء.

وأكدت الجمعية، أن تكرار وتنامي هذه الظاهرة يعبر عن عدم إدراك دور وطبيعة عمل الممرضين وتقنيي الصحة من طرف المواطنين، إضافة إلى تحميلهم أشياء أكبر من مسؤولياتهم وصلاحياتهم وطاقاتهم البشرية، مشددة على ضرورة عمل وقيام الجهات المعنية بواجبها حيال هذه الحالات وعلى رأسها وزارة الصحة باتخاذ إجراءات واضحة وصارمة لحماية الأطر الصحية أثناء مزاولة مهامهم .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدار البيضاء البشرية وزارة الصحة الأطر الصحية المواطنين الاعتداء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صـــــادم.. رجل ترمضن على زوجته وشـرملها حتى الموت بطنجة | حوادث و حقوق

صـــــادم.. رجل ترمضن على زوجته وشـرملها حتى الموت بطنجة

عاجل بالصور..كلاب مسعورة هجمات على دوار ضواحي فكيك وقتلات رؤوس أغنام | حوادث و حقوق

عاجل بالصور..كلاب مسعورة هجمات على دوار ضواحي فكيك وقتلات رؤوس أغنام

عاجل..هاذ شي خطير بزاف: تريبورتور دهس 4 مواطنين بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

عاجل..هاذ شي خطير بزاف: تريبورتور دهس 4 مواطنين بمدينة طنجة

داكشي خطير ديال الأفلام..عصابة هجمات على فيلا بمراكش وربطات الخادمة وسرقات صندوق فيه حلي ذهبية ومبالغ مالية | حوادث و حقوق

داكشي خطير ديال الأفلام..عصابة هجمات على ''فيلا'' بمراكش وربطات الخادمة وسرقات صندوق فيه حلي ذهبية ومبالغ مالية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريف..منين هضر.. العثماني قولب المغاربة فرمضان | بــووز
منذ 13 دقيقة

طريف..منين هضر.. العثماني قولب المغاربة فرمضان

بالفيديو..أم كلثوم المغرب تغني لفلسطين من مسيرة الدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..أم كلثوم المغرب تغني لفلسطين من مسيرة الدارالبيضاء

بالفيديو.. نجما الرجاء السابقان بورزوق والراقي يحضران مباراة الرجاء وتعامل خاص من الجمهور الرجاوي | قنوات أخرى

بالفيديو.. نجما الرجاء السابقان بورزوق والراقي يحضران مباراة الرجاء وتعامل خاص من الجمهور الرجاوي

بالفيديو.. العلم الفلسطيني حاضر في مباراة الرجاء والراسينغ ! | بــووز

بالفيديو.. العلم الفلسطيني حاضر في مباراة الرجاء والراسينغ !

﻿

آخر المستجدات

ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية | دولي
منذ 39 دقيقة

ســـــــــابقة.. انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الرجاء الرياضي و الراسينغ البيضاوي 2-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الرجاء الرياضي و الراسينغ البيضاوي 2-1

شاهد بالفيديو .. هدف حسنية أكادير الوحيد في مرمى المغرب التطواني الذي منحه التأهل لكأس الإتحاد الإفريقي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف حسنية أكادير الوحيد في مرمى المغرب التطواني الذي منحه التأهل لكأس الإتحاد

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الوداد الرياضي وشباب أطلس خنيفرة 3-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الوداد الرياضي وشباب أطلس خنيفرة 3-1

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.