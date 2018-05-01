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خاص: لقجع بأوكرانيا لهذا السبب

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 23:27 خاص: لقجع بأوكرانيا لهذا السبب | سبور
خاص: لقجع بأوكرانيا لهذا السبب
كشف مصدر جامعي مسؤول ل''شوف تيفي'' أن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة سيترأس وفدا عن لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026، سيحضر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل بالعاصمة الأوكرانية كييف،

شوف تيفي

كشف مصدر جامعي مسؤول ل"شوف تيفي" أن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة سيترأس وفدا عن لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026، سيحضر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل بالعاصمة الأوكرانية كييف، بين ريال مدريد وليفربول.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوفد المغربي سيستغل المباراة النهائية لمواصلة الترويج لملف استضافة المغرب لمونديال 2026.


يشار إلى أن فوزي لقجع رئيس الجامعة قد تابع نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بليون ، في المباراة التي جمعت بين أتليتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي،مرفوقا بعدد من الوزراء وشخصيات رياضية مغربية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب لقجع جامعة كرة القدم مونديال2026

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