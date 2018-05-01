طريف وغريب...إمام مسجد ''بنسركاو'' بأكادير يتسبب في إفطار الناس قبل موعده الأصلي بحوالي 9 دقائق...ها أش وقع ليه ﻿

في واقعة غريبة وطريفة أقدم إمام مسجد ''تدوارت'' بحي بنسركاو بأكادير اليوم الأحد، على رفع آذان صلاة المغرب قبل موعده بحوالي تسع دقائق ما أدى إلى إفطار عدد من المواطنين.

شوف تيفي:أحمد الهلالي



في واقعة غريبة وطريفة أقدم إمام مسجد ''تدوارت'' بحي بنسركاو بأكادير اليوم الأحد، على رفع آذان صلاة المغرب قبل موعده بحوالي تسع دقائق ما أدى إلى إفطار عدد من المواطنين.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان، فالحدث الاستثنائي وقع بعدما أصيبت ساعة ''الفقيه'' بالعطل الشيء الذي جعلها تتقدم بحوالي تسع دقائق عن الوقت الطبيعي، الأمر الذي أثر على موعد إعلان إفطار ساكنة منطقة ''تدوارت'' المحاذية لمسجد المحسنين، وجعلت الإمام يؤذن قبل الوقت القانوني والطبيعي للآذان متسببا في إفطار عدد كبير من الناس.

وأضافت ذات المصادر، أن الإمام لما فطن بأنه أعلن عن الإفطار قبل موعده الأصلي قام بإعادة الآذان للمرة الثانية بعد وصول وقته القانوني.

وتسبب هذا الحادث في موجة من الاستغراب والاستنكار لدى الساكنة التي تضررت بفعل هذا الخطأ غير المقصود، والتي تتسائل وفق مصادرنا عن حكم الشرع في مثل هذه الحالات الطريفة والاستثنائية.

يشار إلى أن منطقة أورير شمال مدينة أكادير شهدت السنة الماضية واقعة مماثلة بعدما أقدم إمام مسجد حي ''إكركنا'' على الآذان قبل وقته بحوالي 8 دقائق متسببا في إفطار سكان الحي بدون قصد.