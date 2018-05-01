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تقرير أسود يكشف تورط مافيا في استغلال أسعار السمك خلال رمضان وسعر السردين وصل لـ 30 درهما

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 22:37 تقرير أسود يكشف تورط مافيا في استغلال أسعار السمك خلال رمضان وسعر السردين وصل لـ 30 درهما | مجتمع
تقرير أسود يكشف تورط مافيا في استغلال أسعار السمك خلال رمضان وسعر السردين وصل لـ 30 درهما
توصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتقرير أسود عن الأسباب التي جعلت الأسماك تقفز إلى مستويات قياسية بالتزامن مع أول أيام رمضان، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين.

"شوف تيفي"

توصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتقرير أسود عن الأسباب التي جعلت الأسماك تقفز إلى مستويات قياسية بالتزامن مع أول أيام رمضان،  وذلك حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين.

وقالت مصادر اليومية إن مهنيين ينتمون إلى نقابات مختلفة، منها الكونفدرالية الديمقراطية للصيد الساحلي، أرسلوا تقريرا يتضمن معطيات خطيرة عن أساليب المضاربة خلال الشهر الكريم.

وأوضح التقرير أن ثمن السردين في نقط سوق الجملة في موانئ طنجة وآسفي والجديدة لا يتجاوز 10 دراهم لكن ثمنه وصل إلى ما يقارب 30 درهما في الأسواق المغربية.

وألقى المنتجون البحريون الموقعون على التقرير المسؤولية على مافيات في الأسواق "لجؤوا للاحتكار من أجل الرفع من الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان، وهذا بالفعل ما نجحت فيه، حيث وصلت أسعار أنواع من الأسماك إلى أرقام قياسية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة الجديدة مافيات التقرير وزارة الفلاحة والصيد البحري السمك

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