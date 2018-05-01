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مثيـــر..يتيــم صاحب أنا وزير ماشي مواطن يعتـــذر لحزبه ولعامة المواطنين | بوليتيك

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مثيـــر..''يتيــم'' صاحب ''أنا وزير ماشي مواطن'' يعتـــذر لحزبه ولعامة المواطنين

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 22:26 مثيـــر..يتيــم صاحب أنا وزير ماشي مواطن يعتـــذر لحزبه ولعامة المواطنين | بوليتيك
مثيـــر..''يتيــم'' صاحب ''أنا وزير ماشي مواطن'' يعتـــذر لحزبه ولعامة المواطنين
بعد موجة الانتقادات التي تلقاها محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، خرج يتيم ليقدم اعتذاره بخصوص تصريحه حول المقاطعة، والذي أثار موجة من السخط عبر مواقع التواصل

''شوف تيفي''

بعد موجة الانتقادات التي تلقاها محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، خرج يتيم ليقدم اعتذاره بخصوص تصريحه حول المقاطعة، والذي أثار موجة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوله ''أنا وزير ماشي مواطن''، قائلا: ''لا أجد غضاضة في الاعتذار لكل من اعتبر أنه كان في كلامي إساءة سواء من أعضاء الحزب أو من عامة المواطنين'' .

وأوضح يتيم في تدوينة له عبر ''الفيسبوك'' أن ''المهمة الوزارية تكليف قبل أن تكون تشريفا، و كما لها بداية، فإن لها نهاية، آتية لا محالة. أماالمواطنة، فهي هوية، كيان، لا بداية لها و لا نهاية''، وأضاف يتيم ''أنا مواطن مغربي و أفتخر، ومسؤول حكومي، إلى جانب كل أعضاء الفريق الحكومي، منخرط في خدمة الشعب الذي نحن منه و إليه، و العمل على تلبية أكبر قدر ممكن من مطالبه''.

وزاد في ذات التدوينة قائلا : ''إذ أعبر عن أسفي لما تم الترويج له من خلال تحريف مضمون تصريحي، أؤكد من جديد، أن المراد من هذا التصريح الذي يعود لأكثر من ثلاثة أسابيع، هو تذكير الصحافي حينها أنه يسألني بصفتي وزيرا، و أنه ما كان ليسألني لو صادفني و أنا مواطن أمشي في الشارع''.



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شوف تيفي المغرب مواطن الوزير يتيم اعتذار

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