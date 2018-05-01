باريس سان جيرمان يقدم مدربه الجديد توماس توخيل ﻿

وصل يومه الأحد توماس توخيل المدرب الجديد لفريق باريس سان جيرمان إلى ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

شوف سبور

وصل يومه الأحد توماس توخيل المدرب الجديد لفريق باريس سان جيرمان إلى ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

و عبر المدرب الألماني، عن سعادته الكبيرة بتدريب الفريق الفرنسي. حيث التقط بعض الصور داخل غرفة خلع ملابس الفريق، ومن المنتظر أن يعقد المدرب الألماني مؤتمر صحفي خلال ساعات قليلة .

ويأتي تعيين توخيل خلفا لأوناي إيمري، رغم أن هذا الأخير فاز بالثلاثية المحلية، إلا أن الإخفاق في دوري الأبطال وخروجه هذا الموسم أمام ريال مدريد والموسم الماضي أمام برشلونة لم يُرضِ إدارة النادي.

يذكر أن توخيل وقع عقدا لتدريب النادي الباريسي لمدة موسمين، سينتهي في صيف 2020، حيث سيتولى المسؤولية خلفا للمدرب الإسباني أوناي إيمري.