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80 ألف مغربي يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 19:05 80 ألف مغربي يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس | مجتمع
80 ألف مغربي يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
تظاهر أكثر من عشرة آلاف مغربي في شوارع مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد احتجاجا على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

"شوف تيفي"

تظاهر أكثر من عشرة آلاف مغربي في شوارع مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد احتجاجا على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وردد المتظاهرون هتافات "الموت لإسرائيل" ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" داعين إلى مقاطعة إسرائيل ومنددين "بالصمت والتخاذل العربي".

ويبدو أن معظم المشاركين في المظاهرة من تيار الإسلاميين، إذ كانت النساء يرتدين الحجاب ويمشين في مسيرة منفصلة عن الرجال.

وفتحت الولايات المتحدة سفارتها في القدس يوم 14 ماي، بعد أن نقلتها من تل أبيب، في تراجع عن سياسة اتبعتها واشنطن منذ عقود، وهو ما أسعد الإسرائيليين وأغضب الفلسطينيين.

ويعد وضع القدس أحد أكبر العقبات في سبيل الوصول إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون، ومعهم دعم دولي كبير، أن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتعتبر إسرائيل كل المدينة، بما في ذلك القطاع الشرقي الذي ضمته إليها بعد حرب عام 1967، عاصمة لها. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب أن يتشارك الطرفان في وضع الحدود النهائية للمدينة.

وقتلت القوات الإسرائيلية 60 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس. وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة هي التي حرضت على العنف وهو ما تنفيه حماس.

ودعا إلى المظاهرة "الائتلاف المغربي من أجل فلسطين" الذي يضم عدة جمعيات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان الإسلامية، التي ينظر إليها على أنها أقوى جماعة معارضة في المغرب، من حيث القدرة على حشد مؤيديها في الشارع، وعدد من الأحزاب السياسية المغربية.

وشارك في المسيرة التي وصفها المنظمون بالمليونية، مغاربة من مختلف أقاليم وجهات المملكة، وقال مصدر أمني لرويترز إن عدد المشاركين لا يتجاوز 80 ألف متظاهر.

‫شوف تيفي

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