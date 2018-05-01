فضيحة الكاميرا الخفية ديال رشيد العلالي..نشطاء يفجرونها ''الفكرة مسروقة وداروها ففرنسا في الثمانينات''+فيديو مثير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 20 ماي، مقطعا لفيديو، يكشف على أن الكاميرا الخفية ''كاميرا شو'' والتي تبث بقناة ''دوزيم'' ، هي نسخة مشابهة لكاميرا خفية تم تصويرها بفرنسا

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 20 ماي، مقطعا لفيديو، يكشف على أن الكاميرا الخفية ''كاميرا شو'' والتي تبث بقناة ''دوزيم'' ، هي نسخة مشابهة لكاميرا خفية تم تصويرها بفرنسا في ثمانينات القرن الماضي.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته أكثر من 4 دقائق، تطابق المشاهد بين الكاميرا الخفية التي يقدمها الإعلامي ''رشيد العلالي''، والكاميرا التي قدمتها إحدى القنوات الفرنسية قبل سنوات طويلة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم، مؤكدين أن برنامج الكاميرا الخفية المغربية هو نسخة طبق الأصل من الكاميرا الخفية الفرنسية، حيث لم يقم ''رشيد العلالي'' والكلفين بإعدادها بأي مجهود، واصفين الفيديو بالدليل على ''فضيحة'' هذا البرنامج.