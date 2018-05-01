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الجيش الملكي يعسكر بالديار الهنغارية

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 18:30 الجيش الملكي يعسكر بالديار الهنغارية | سبور
الجيش الملكي يعسكر بالديار الهنغارية
تقرر رسميا إجراء فريق الجيش الملكي معسكره الإعدادي استعدادا للبطولة الاحترافية الموسم المقبل، بهنغاريا، بعدما كان سيجريه بالديار الإسبانية.

"شوف سبور"

 

تقرر رسميا إجراء فريق الجيش الملكي معسكره الإعدادي استعدادا للبطولة الاحترافية الموسم المقبل، بهنغاريا، بعدما كان سيجريه بالديار الإسبانية.

وسيكون المعسكر مباشرة بعد عيد الفطر المبارك بدولة هنغاريا، حيث سيدوم لمدة 15 يوما ، و ستتخلله مباريات ودية مع بعض الفرق الأوروبية .

ويذكر أن مسؤولي الجيش الملكي، كانوا قد تعاقدوا رسميا مع الإطار الوطني امحمد فاخر لمدة سنتين، لقيادة الفريق الموسم المقبل، حيث تم تقديمه يوم أمس السبت للاعبين بالمركز الرياضي العسكري، حيث حثهم فاخر على بذل المزيد من الجهد من أجل المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الجيش الملكي هنغاريا امحمد فاخر

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