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لاعب بالوداد يخوض آخر مبارياته اليوم أمام شباب أطلس خنيفرة

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 18:12 لاعب بالوداد يخوض آخر مبارياته اليوم أمام شباب أطلس خنيفرة | سبور
لاعب بالوداد يخوض آخر مبارياته اليوم أمام شباب أطلس خنيفرة
كشفت مصادر ودادية، أن زهير العروبي سيخوض اليوم السبت آخر مباراة له رفقة القلعة الحمراء، أمام فريق شباب أطلس خنيفرة برسم الجولة 30 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها اليوم السبت بداية من

" شوف سبور"


كشفت مصادر ودادية، أن زهير العروبي سيخوض اليوم السبت آخر مباراة له رفقة القلعة الحمراء، أمام فريق شباب أطلس خنيفرة برسم الجولة 30 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها اليوم السبت بداية من الساعة 10.00 ليلا .

وأفادت ذات المصادر، أن العروبي لم يتحمل بقاءه في كرسي الاحتياط في ظل تألق الحارس الشاب ياسين الخروبي وبالتالي قرر تغيير الأجواء وبات قريبا جدا من فريق الجيش الملكي.

وبحكم أن المنافسات الإفريقية تجبر على الأندية إدراج ثلاثة حراس قبل خوض المنافسات في الوقت الذي لن يتبقى للوداد سوى الحارس بنعاشور وياسين الخروبي وسيكون النادي مطالبا بإضافة حارس جديد.

 

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شوف سبور المغرب زهير العروبي ياسين الخروبي الوداد

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