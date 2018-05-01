إنجاز 130 مشروعا لفائدة الشباب باستثمارات تفوق 306 ملايين درهم ﻿

بلغ عدد المشاريع المنجزة لفائدة الشباب بعمالة مكناس منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 إلى غاية ماي الجاري، حوالي 130 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ 8، 306 مليون درهم.

"شــوف تيفي"

بلغ عدد المشاريع المنجزة لفائدة الشباب بعمالة مكناس منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 إلى غاية ماي الجاري، حوالي 130 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ 8، 306 مليون درهم.

وأفادت معطيات تم تقديمها بعمالة مكناس خلال لقاء نظم أمس السبت ، حول موضوع "الشباب محرك التنمية البشرية" بمناسبة تخليد الذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باستفادة نحو 99 ألف مستفيد ومستفيدة بمختلف الجماعات الترابية التابعة للعمالة.

وتشمل هذه المشاريع التي ساهم في تمويلها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأزيد من 81 مليون درهم، قطاعات الشباب والرياضة (18 مشروعا لدور الشباب ب 95 ، 4 مليون درهم)، والبنيات الرياضية (86 مشروعا ب 3 ، 150 مليون درهم)، والنقل الرياضي (9 مشاريع ب 73 ، 4 مليون درهم)، والتجهيزات الرياضية (16 مشروعا ب 4 ، 283 مليون درهم).

وبالنسبة للشق الثقافي، فإن عدد المشاريع المنجزة بلغت 24 مشروعا باعتمادات مالية تقدر بـ 45 ، 4 مليون درهم، منها 11 ، 4 مليون درهم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتهم هذه المشاريع التي استفاد منها 4300 شخصا، المراكز الثقافية (11 مشروعا ب 95 ، 2 مليون درهم)، و المكتبات (ثلاثة مشاريع ب 352 ألف درهم)، وقاعات المطالعة ( 4 مشاريع ب 437 ألف درهم )، و الأنشطة الثقافية ( 708 ألف درهم ).

وتم خلال هذه الفترة بعمالة مكناس إنجاز 132 مشروعا للأنشطة المدرة للدخل باستثمارات مالية تقدر ب 275 ، 63 مليون درهم، منها 42 ، 31 مليون درهم كمساهمة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويستفيد من هذه المشاريع التي شملت قطاعات الفلاحة و الصناعة التقليدية والتجارة والخدمات، حوالي 3887 مستفيدا ومستفيدة.

وبهذه المناسبة، قال عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مرحلة تاريخية في مسلسل التنمية بالمغرب، مذكرا بأن هذا الورش الملكي يهدف الى تعزيز التضامن الاجتماعي والديموقراطية التشاركية ومحاربة الفقر بالوسط القروي والإقصاء بالعالم الحضري، بالإضافة إلى تقوية الدينامية الاقتصادية وتحسين مستوى عيش الساكنة.

وأشار إلى أن عدد المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز، بلغت 1319 مشروعا منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى غاية 18 ماي الجاري، وخصصت لها اعتمادات مالية تقدر ب 22 ، 1 مليار درهم، وساهم في تمويلها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 3 ، 606 مليون درهم.

وتميز هذا الحفل بتكريم عدد من الجمعيات التي تهتم بالشباب، وتسليم قرارات الاستفادة لفائدة المستفيدين من سوق (الفتح) للمنتجات المحلية وتسليم مفاتيح حافلات النقل الرياضي لفائدة الفرق الرياضية بالجماعات الترابية ويسلان ولمهاية ودخيسة.