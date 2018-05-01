فيسبوكيون يطالبون بتوقيف سلسلة ولاد علي لطاليس و رباعتو‎ ﻿

بعد متابعة المغاربة لثلاث حلقات خاصة بسلسلة ''ولاد علي'' التي تبث على القناة الثانية ''دوزيم''، تفاعل آلاف المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع إدارة القناة الثانية بمنع بث هذه السلسلة

"شوف تيفي"

بعد متابعة المغاربة لثلاث حلقات خاصة بسلسلة "ولاد علي" التي تبث على القناة الثانية "دوزيم"، تفاعل آلاف المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع إدارة القناة الثانية بمنع بث هذه السلسلة خلال باقي أيام رمضان.

وشدد الداعون إلى إيقاف بث هذه السلسلة، على اعتبار أن الممثلين المشاركين بها وعلى رأسهم "طاليس" يستخدمون بعض العبارات "الزنقاوية" والتي لا تصلح أن تدخل إلى بيوت المغاربة، معبرين عن غضبهم الشديد من جميع المشاركين في هذا العمل الخاص برمضان.

من جهة أخرى، أكد نشطاء فيسبوكيون أن معظم الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان الحالي بقنوات القطب العمومي "باسلة" و"حامضة" ولا ترقى لطموحات المغاربة الذين اختاروا هجرة هذه القنوات ومشاهدة أعمال أخرى بقنوات عربية.