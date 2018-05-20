فضيحة وبالفيديو والصور..الناس مراض والأطباء ما كاينينش بمستشفى ابن سينا في رمضان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأحد 20 ماي، بمجموعة من الفيديوهات والصور، التي تكشف عن الوضعية الصادمة لمستشفى الاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بمدينة الرباط.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأحد 20 ماي، بمجموعة من الفيديوهات والصور، التي تكشف عن الوضعية الصادمة لمستشفى الاختصاصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بمدينة الرباط.

وأكد مصدر نقابي لـ ''شوف تيفي'' أن هذه الفيديوهات، تؤكد غياب الأطر الطبية عن المستشفى المذكور بالرغم من تواجد عدد كبير من المرضى الراغبين في الحصول على العلاج، مشيرا إلى أن وضعية بعض المراحيض بالمستشفى جد صادمة.

وأبرز ذات المصدر أن على وزارة الصحة التدخل الفوري وفتح تحقيق حول الأسباب الكامنة وراء غياب الأطر الطبية عن المستشفى الذي يستقبل بشكل يومي عددا كبيرا من المرضى.