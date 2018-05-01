داكشي خطير ديال الأفلام..عصابة هجمات على ''فيلا'' بمراكش وربطات الخادمة وسرقات صندوق فيه حلي ذهبية ومبالغ مالية ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من إيقاف شخصين يشتبه في اقتحامهما لإحدى الفيلات بحي تاركة بالمدينة الحمراء وسطوهما على كمية من المجوهرات ومبالغ مالية.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من إيقاف شخصين يشتبه في اقتحامهما لإحدى الفيلات بحي تاركة بالمدينة الحمراء وسطوهما على كمية من المجوهرات ومبالغ مالية.

وحسب مصدر أمني، فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى التاسع من ماي الجاري حين قام جانيان مجهولان باقتحام الفيلا وتكبيل الخادمة مع تكميم فمها بشريط لاصق قبل الاستيلاء على صندوق حديدي به كمية من الحلي الذهبية ومبالغ مالية، بالإضافة لهاتفين محمولين وآلة تصوير قبل أن يغادرا إلى وجهة مجهولة دون أن يخلفا أي أثر يدل على هويتيهما.

وأضاف المصدر ذاته ، أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في القضية مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية لتقنيي مسرح الجريمة مكنت من تحديد هويتي الجناة ومكان تواجدهما حيث تسنى إيقافهما خارج مدينة مراكش من طرف فرقة خاصة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية واسترجاع معظم المسروقات.

كما تم إيقاف مشتبه بهما آخرين شاركا الموقوفين في التخطيط للعملية بالإضافة لصائغ كان قد اقتنى بعضا من المجوهرات المسروقة.

وقد تم اخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لحاجة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة والذي بين أن أحد المشتبه بهما الرئيسيين يشكل مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة.