المغـــــاربة ينتصرون للمسجد الأقصى في مسيرة حاشدة بالبيضاء ﻿

عاشت مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد على إيقاع مسيرة شعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث يقترف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع مجازر متواصلة ضد الفلسطينيين العزل .

''شوف تيفي''

عاشت مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد على إيقاع مسيرة شعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث يقترف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع مجازر متواصلة ضد الفلسطينيين العزل .

وتأتي هذه المسيرة الشعبية، التي دعت إليها أحزاب و هيئات وطنية ، تنديدا أيضا بالقرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ما يعني اعترافا بها كعاصمة لإسرائيل.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى ودعم صمود الفلسطينيين، في هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة النصر لتجوب شارعي للايقوت و باريس، ولتحط الرحال في مقتطع الحسن الثاني و الراشدي .

واستنكر المتظاهرون العنف و القمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المظاهرات السلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة، بإطلاق النار الحي على المتظاهرين مما أدى إلى وقوع العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني شهداء وجرحى.

كما طالب المتظاهرون، الذي كانوا يحملون علم فلسطين، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وكانت المملكة المغربية قد عبرت عن إدانتها القوية لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار بشكل مباشر على المشاركين في مسيرات سلمية على الشريط الحدودي لقطاع غزة، مما خلف استشهاد العشرات وإصابة المئات من المواطنين الفلسطينيين.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في تصريحات صحفية إن المملكة المغربية ''تستنكر بشدة اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتؤكد رفضها المطلق لهذا السلوك الخطير والمنافي للقانون الدولي، وتدعو إلى التهدئة والكف عن هذه الممارسات التصعيدية المرفوضة التي تزيد من تأجيج الوضع''.