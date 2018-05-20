بالصورة..العثماني يسافر إلى روسيا للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبال المنتخب المغربي والمشجعين المغاربة ﻿

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حل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يومه الأحد 20 ماي، بالعاصمة الروسية موسكو، و ذلك قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية في إطار زيارة رسمية من المنتظر أن تستمر لمدة 5 أيام.

''شوف تيفي

حل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يومه الأحد 20 ماي، بالعاصمة الروسية موسكو، و ذلك قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية في إطار زيارة رسمية من المنتظر أن تستمر لمدة 5 أيام.

ونشر العثماني عبر حسابه بالفيسبوك، يومه الأحد، صورة جمعته بسفير المغرب بدولة روسيا، وكتب إلى جانبها: ''‫في طريقي نحو كوريا الجنوبية في إطار الزيارة الرسمية لهذا البلد، قمت بزياة سفير المملكة المغربية بروسيا بمعية الوفد المرافق لي، وكانت مناسبة للإطلاع مع السيد السفير حول عدة قضايا دولية ووطنية، ولا سيما قضيتنا الوطنية وكذا الإعدادات الجارية لاستقبال الفريق الوطني ومشجعي المنتخب الوطني، وكذا تتبع ملف ترشح المملكة لاحتضان كأس العالم 2026″.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، كشفت خلال الأسبوع الجاري، عن قيام العثماني بزيارة إلى كوريا تستغرق 5 أيام، وذلك عقب تلقيه لدعوة من رئيس الوزارء الكوري.

 

‫شوف تيفي

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