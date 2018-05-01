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لاعب رجاوي يرفض الانتقال للمغرب التطواني

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 15:17 لاعب رجاوي يرفض الانتقال للمغرب التطواني | سبور
لاعب رجاوي يرفض الانتقال للمغرب التطواني
كشفت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن لاعب الرجاء الرياضي، و المعار لفريق المغرب التطواني، زهير الواصلي، يرفض الانتقال بصفة نهائية للفريق التطواني، الموسم المقبل.

''شوف سبور''

كشفت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن لاعب الرجاء الرياضي، و المعار لفريق المغرب التطواني، زهير الواصلي، يرفض الانتقال بصفة نهائية للفريق التطواني، الموسم المقبل.

وأكدت ذات المصادر، أن اللاعب الرجاوي السابق، يرغب في العودة لصفوف الفريق الأخضر، من أجل المشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي، رغم الأزمة و المشاكل التي يمر منها النادي.

ويذكر أن زهير الواصلي، كان قد انتقل الى المغرب التطواني، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة، بعدما وضعه المدرب الإسباني غاريدو في لائحة الانتقالات الشتوية الماضية .

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء زهير الواصلي المغرب التطواني الرجاء الرياضي

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