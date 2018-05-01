المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس ﻿

قال لحسن العمراني نائب رئيس مجلس مدينة الرباط، أمس السبت إن الرباط علقت خططا لشراكة توأمة مع غواتيمالا سيتي احتجاجا على نقل غواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك حسب وكالة

''شوف تيفي''

قال لحسن العمراني نائب رئيس مجلس مدينة الرباط، أمس السبت إن الرباط علقت خططا لشراكة توأمة مع غواتيمالا سيتي احتجاجا على نقل غواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك حسب وكالة رويترز البريطانية.

وقال العمراني لرويترز إنه في أعقاب قرار غواتيمالا إقامة سفارة لها في القدس قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة مع غواتيمالا سيتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت وكالة الأنباء ذاتها إلى أن غواتيمالا، افتتحت سفارة في القدس يوم الأربعاء الماضي بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى هناك في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.