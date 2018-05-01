عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع أستاذ يبلغ من العمر 59 سنة، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور عبر شبكة

''شوف تيفي''+''و م ع''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع أستاذ يبلغ من العمر 59 سنة، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور عبر شبكة الإنترنيت، وهو بصدد تعريض تلميذة للضرب والجرح داخل الفصل الدراسي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصلحة الأمن كانت قد تفاعلت بسرعة مع الشريط المنشور، حيث تم تحديد المؤسسة التعليمية وتشخيص هوية الأستاذ المعني بالأمر، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

يذكر أن مصالح الأمن الوطني، يضيف البلاغ، لم تكن قد توصلت بأية شكاية أو إشعار من الطرف المشتكي حول هذا الاعتداء، والذي وقع يوم الأربعاء 16 ماي الجاري.