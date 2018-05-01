 عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو +تفاصيل حصرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس | بوليتيك

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة

بعدما قال على راسو أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة: شوفو فيديو ديال ولد الوزير يتيم كيلعب البوكير في الكازينو | بووز

بعدما قال على راسو ''أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة'': شوفو فيديو ديال ولد الوزير يتيم كيلعب

الوزير يتيم غادي يدوز أكفس أسبوع فحياتو على الفايسبوك | كاريكاتير شوف تيفي

الوزير يتيم غادي يدوز أكفس أسبوع فحياتو على الفايسبوك

عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو +تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو

حصري...شفار دخل لمركز تجاري معروف بإنزكان وأضرم النار فيه كحيلة من أجل السرقة .. + (تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق

حصري...شفار دخل لمركز تجاري معروف بإنزكان وأضرم النار فيه كحيلة من أجل السرقة .. + (تفاصيل مثيرة)

المغرب يفقد مؤرخ درعة الكبير أحمد البوزيدي | مجتمع

المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو +تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 14:04 عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو +تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو +تفاصيل حصرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، اعتقلت يومه الأحد 20 ماي، الأستاذ الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو ينهال بالضرب المبرح على تلميذة داخل الفصل الدراسي بالثانوية الإعدادية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، اعتقلت يومه الأحد 20 ماي، الأستاذ الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو ينهال بالضرب المبرح على تلميذة داخل الفصل الدراسي بالثانوية الإعدادية الإمام مالك.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض المعطيات، أن الأستاذ الموقوف يبلغ من العمر 59 سنة، قد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد اعتقاله بإشراف من النيابة العامة.

وأكد ذات المصدر أن والد التلميذة الضحية، من المنتظر أن يتقدم بشكاية رسمية بعد انتشار الفيديو واعتقال الأستاذ، بالرغم من وقوع صلح بينه وبين هذا الأخير الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو تبلغ مدته 12 ثانية ، هز المغاربة، أمس السبت، يوثق لحظة قيام أستاذ الرياضيات، بالاعتداء على تلميذته القاصر "ش.ح" بطريقة وحشية وسط الفصل الدراسي، قبل أن يعمد إلى سبها وقذفها بعبارات مهينة، واصفا إياها بـ "العاهرة". 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الضحية الأستاذ القاصر المغاربة اعتقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة

حصري...شفار دخل لمركز تجاري معروف بإنزكان وأضرم النار فيه كحيلة من أجل السرقة .. + (تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق

حصري...شفار دخل لمركز تجاري معروف بإنزكان وأضرم النار فيه كحيلة من أجل السرقة .. + (تفاصيل مثيرة)

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـالعـاهرة بخريبكة .. مستجدات مثيرة | حوادث و حقوق

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـ''العـاهرة'' بخريبكة .. مستجدات مثيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كواليس خاصة من مسيرة 20 ماي التضامنية مع فلسطين من فوق سكة الترامواي بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 8 ثواني

كواليس خاصة من مسيرة 20 ماي التضامنية مع فلسطين من فوق سكة الترامواي بالبيضاء

في قلب منزله..هاكيفاش كيدوز الإعلامي وديع دادا رمضان | خارج البلاطو

في قلب منزله..هاكيفاش كيدوز الإعلامي وديع دادا رمضان

من طـــرائف رمضان..شوفو أشنو وقع للاعب أبو شروان | خارج البلاطو

من طـــرائف رمضان..شوفو أشنو وقع للاعب أبو شروان

ترمضينة خايبة..ضاربو فالدار و كملو فالزنقة..راجل و مرتو كملو المضاربة فشوارع كازا | خارج البلاطو

ترمضينة خايبة..ضاربو فالدار و كملو فالزنقة..راجل و مرتو كملو المضاربة فشوارع كازا

﻿

آخر المستجدات

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس | بوليتيك
منذ 7 دقائق

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة

بعدما قال على راسو أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة: شوفو فيديو ديال ولد الوزير يتيم كيلعب البوكير في الكازينو | بووز

بعدما قال على راسو ''أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة'': شوفو فيديو ديال ولد الوزير يتيم كيلعب

الوزير يتيم غادي يدوز أكفس أسبوع فحياتو على الفايسبوك | كاريكاتير شوف تيفي

الوزير يتيم غادي يدوز أكفس أسبوع فحياتو على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.