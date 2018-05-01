عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو +تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، اعتقلت يومه الأحد 20 ماي، الأستاذ الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو ينهال بالضرب المبرح على تلميذة داخل الفصل الدراسي بالثانوية الإعدادية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، اعتقلت يومه الأحد 20 ماي، الأستاذ الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو ينهال بالضرب المبرح على تلميذة داخل الفصل الدراسي بالثانوية الإعدادية الإمام مالك.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض المعطيات، أن الأستاذ الموقوف يبلغ من العمر 59 سنة، قد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد اعتقاله بإشراف من النيابة العامة.

وأكد ذات المصدر أن والد التلميذة الضحية، من المنتظر أن يتقدم بشكاية رسمية بعد انتشار الفيديو واعتقال الأستاذ، بالرغم من وقوع صلح بينه وبين هذا الأخير الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو تبلغ مدته 12 ثانية ، هز المغاربة، أمس السبت، يوثق لحظة قيام أستاذ الرياضيات، بالاعتداء على تلميذته القاصر "ش.ح" بطريقة وحشية وسط الفصل الدراسي، قبل أن يعمد إلى سبها وقذفها بعبارات مهينة، واصفا إياها بـ "العاهرة".