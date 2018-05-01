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بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 13:58 حصري...شفار دخل لمركز تجاري معروف بإنزكان وأضرم النار فيه كحيلة من أجل السرقة .. + (تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق
حصري...شفار دخل لمركز تجاري معروف بإنزكان وأضرم النار فيه كحيلة من أجل السرقة .. + (تفاصيل مثيرة)
أقدم شخص يبلغ من العمر 28 سنة مساء أمس على إضرام النار عمدا داخل أحد أجنحة المركز التجاري المعروف ''م'' بإنزكان بغرض السرقة.

شوف تيفي:إنزكان

أقدم شخص يبلغ من العمر 28 سنة مساء أمس على إضرام النار عمدا داخل أحد أجنحة المركز التجاري المعروف ''م'' بإنزكان بغرض السرقة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد عمد المشتبه به إلى الدخول للسوق الممتاز السالف الذكر وقام بإشعال النار بواسطة ولاعة كانت بحوزته بملابس كانت معروضة للبيع بهدف إثارة انتباه مستخدمي المركز التجاري وإلهائهم بالحريق لتنفيذ سرقته، غير أن مخططه الإجرامي باء بالفشل بعدما تمكن المستخدمون بالمرفق التجاري من إطفاء ألسنة النيران بسرعة فائقة ولم تحترق أية بضائع باستثناء ملابس أشعل فيها الجاني الحريق.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه به لم يستطع سرقة سوى هاتفا نقالا من أحد أروقة المركز ولاذ بالفرار.

ومباشرة بعد وقوع الحادث قامت إدارة المركز التجاري بإيداع شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية، والتي باشرت على إثرها تحرياتها وأبحاثها الميدانية وذلك بالاعتماد على تحليل المعطيات الرقمية لكاميرات المراقبة بالمركز التجاري، والتي مكنتها في ظرف وجيز من تحديد هوية الفاعل، وجرى توقيفه وإحالته على المصلحة الإقليمية لأمن إنزكان لتعميق البحث معه حول المنسوب له.

وبينت التحقيقات الأولية معه أنه عديم السوابق العدلية وأقر بإقدامه على إضرام النار كحيلة من أجل السرقة، وتم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام وكيل الملك.

 

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شوف تيفي المغرب إنزكان شفار مركز تجاري معروف إضرام النار سرقة

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