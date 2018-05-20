 المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس | بوليتيك

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة

بعدما قال على راسو أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة: شوفو فيديو ديال ولد الوزير يتيم كيلعب البوكير في الكازينو | بووز

بعدما قال على راسو ''أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة'': شوفو فيديو ديال ولد الوزير يتيم كيلعب

الوزير يتيم غادي يدوز أكفس أسبوع فحياتو على الفايسبوك | كاريكاتير شوف تيفي

الوزير يتيم غادي يدوز أكفس أسبوع فحياتو على الفايسبوك

عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو +تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة..وها شحال عندو من عام في عمرو

حصري...شفار دخل لمركز تجاري معروف بإنزكان وأضرم النار فيه كحيلة من أجل السرقة .. + (تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق

حصري...شفار دخل لمركز تجاري معروف بإنزكان وأضرم النار فيه كحيلة من أجل السرقة .. + (تفاصيل مثيرة)

المغرب يفقد مؤرخ درعة الكبير أحمد البوزيدي | مجتمع

المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 13:36 المغرب يفقد مؤرخ درعة الكبير أحمد البوزيدي | مجتمع
المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي
انتقل إلى جوار ربه أول يوم أمس الباحث والمؤرخ ''أحمد البوزيدي'' الملقب ب''مؤرخ درعة الكبير'' عن عمر يناهز 68 سنة بمدينة صفرو.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انتقل إلى جوار ربه أول يوم أمس الباحث والمؤرخ ''أحمد البوزيدي'' الملقب ب''مؤرخ درعة الكبير'' عن عمر يناهز 68 سنة بمدينة صفرو.

وخلف موت الفقيد موجة من الأسى والحزن في صفوف أصدقائه ومعارفه الذين شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير بمقبرة صفرو في أجواء مهيبة، نظرا للمكانة العلمية والأكاديمية للرجل.

يشار إلى أن الفقيد ولد بقصر ''بوخلال'' إقليم زاكورة سنة 1951 وبدأ مشواره الدراسي بتعلم القرآن الكريم بأحد الكتاتيب القرآنية (المسيد) على يد أبيه الحاج علي بن الطيب قبل أن يلج المدرسة ويكمل دراسته الإعدادية والثانوية بمدينة زاكورة إلى أن حصل على الباكالوريا وولج مهنة التدريس اتي جعلته ينتقل صوب مدينة صفرو سنة 1973 حيث اشتغل بإعدادية ''سيدي بومدين'' كأستاذ.

ولم تمنعه مسيرته المهنية من إكمال دراسته العليا، إذ تمكن من الحصول على دبلوم الدراسات العليا برسالة تحت عنوان ''التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لواحات درعة'' والتي أشرف عليها آنذاك ''أحمد التوفيق'' الذي يشغل حاليا منصب وزير الأوقاف والتحق بعد ذلك بجامعة ظهر المهراز حيث عين أستاذا جامعيا وشارك في مجموعة من الندوات والمحاضرات العلمية والأكاديمية التي أرخت بظلالها على مسيرة الرجل وجعلته ينتج عدة مؤلفات وكتب ومواد علمية بلغت 40 مادة علمية و أشهرها كتابه ''درعة بين التنظيمات القبلية والحضور المخزني'' والذي نال تنويها من لجنة جائزة المغرب للكتاب سنة 2010.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صفرو زاكورة يفقد مؤرخ درعة الكبير أحمد البوزيدي وفاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة | مجتمع

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء والعدل والإحسان تتصدر الصفوف الأمامية | مجتمع

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء و''العدل والإحسان'' تتصدر الصفوف الأمامية

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كواليس خاصة من مسيرة 20 ماي التضامنية مع فلسطين من فوق سكة الترامواي بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

كواليس خاصة من مسيرة 20 ماي التضامنية مع فلسطين من فوق سكة الترامواي بالبيضاء

في قلب منزله..هاكيفاش كيدوز الإعلامي وديع دادا رمضان | خارج البلاطو

في قلب منزله..هاكيفاش كيدوز الإعلامي وديع دادا رمضان

من طـــرائف رمضان..شوفو أشنو وقع للاعب أبو شروان | خارج البلاطو

من طـــرائف رمضان..شوفو أشنو وقع للاعب أبو شروان

ترمضينة خايبة..ضاربو فالدار و كملو فالزنقة..راجل و مرتو كملو المضاربة فشوارع كازا | خارج البلاطو

ترمضينة خايبة..ضاربو فالدار و كملو فالزنقة..راجل و مرتو كملو المضاربة فشوارع كازا

﻿

آخر المستجدات

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس | بوليتيك
منذ 9 دقائق

المغرب يجمد خطة للتوأمة مع غواتيمالا سيتي ردا على نقل السفارة للقدس

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط وهذا ما كشفت عنه بخصوص اعتداء أستاذ على تلميذة بمدينة خريبكة

بعدما قال على راسو أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة: شوفو فيديو ديال ولد الوزير يتيم كيلعب البوكير في الكازينو | بووز

بعدما قال على راسو ''أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة'': شوفو فيديو ديال ولد الوزير يتيم كيلعب

الوزير يتيم غادي يدوز أكفس أسبوع فحياتو على الفايسبوك | كاريكاتير شوف تيفي

الوزير يتيم غادي يدوز أكفس أسبوع فحياتو على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.