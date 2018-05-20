المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي ﻿

انتقل إلى جوار ربه أول يوم أمس الباحث والمؤرخ ''أحمد البوزيدي'' الملقب ب''مؤرخ درعة الكبير'' عن عمر يناهز 68 سنة بمدينة صفرو.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انتقل إلى جوار ربه أول يوم أمس الباحث والمؤرخ ''أحمد البوزيدي'' الملقب ب''مؤرخ درعة الكبير'' عن عمر يناهز 68 سنة بمدينة صفرو.

وخلف موت الفقيد موجة من الأسى والحزن في صفوف أصدقائه ومعارفه الذين شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير بمقبرة صفرو في أجواء مهيبة، نظرا للمكانة العلمية والأكاديمية للرجل.

يشار إلى أن الفقيد ولد بقصر ''بوخلال'' إقليم زاكورة سنة 1951 وبدأ مشواره الدراسي بتعلم القرآن الكريم بأحد الكتاتيب القرآنية (المسيد) على يد أبيه الحاج علي بن الطيب قبل أن يلج المدرسة ويكمل دراسته الإعدادية والثانوية بمدينة زاكورة إلى أن حصل على الباكالوريا وولج مهنة التدريس اتي جعلته ينتقل صوب مدينة صفرو سنة 1973 حيث اشتغل بإعدادية ''سيدي بومدين'' كأستاذ.

ولم تمنعه مسيرته المهنية من إكمال دراسته العليا، إذ تمكن من الحصول على دبلوم الدراسات العليا برسالة تحت عنوان ''التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لواحات درعة'' والتي أشرف عليها آنذاك ''أحمد التوفيق'' الذي يشغل حاليا منصب وزير الأوقاف والتحق بعد ذلك بجامعة ظهر المهراز حيث عين أستاذا جامعيا وشارك في مجموعة من الندوات والمحاضرات العلمية والأكاديمية التي أرخت بظلالها على مسيرة الرجل وجعلته ينتج عدة مؤلفات وكتب ومواد علمية بلغت 40 مادة علمية و أشهرها كتابه ''درعة بين التنظيمات القبلية والحضور المخزني'' والذي نال تنويها من لجنة جائزة المغرب للكتاب سنة 2010.