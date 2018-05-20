بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، العديد من الصور، التي ظهر بها النجم المغربي سعد لمجرد وإلى جانبه العديد من الوجوه المعروفة ومن بينهم أسماء لمنور ومصمم الأزياء عصام وشمة.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، العديد من الصور، التي ظهر بها النجم المغربي سعد لمجرد وإلى جانبه العديد من الوجوه المعروفة ومن بينهم أسماء لمنور ومصمم الأزياء عصام وشمة.

وتفاعل المئات من عشاق ''المعلم'' مع هذه الصور المتداولة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، موضحين أن لمجرد وبعد عودته للمغرب، اختار اللقاء بأصدقائه الفنانين وتناول وجبة الإفطار معهم وذلك قبل عودته إلى فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت حصريا عن عودة لمجرد إلى أرض الوطن، بعد أن سمحت له السلطات الفرنسية بقضاء أسبوع واحد بالمغرب.