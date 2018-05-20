 بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يفقد مؤرخ درعة الكبير أحمد البوزيدي | مجتمع

المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش | ثقافة و فنون

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة | دولي

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة | مجتمع

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء والعدل والإحسان تتصدر الصفوف الأمامية | مجتمع

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء و''العدل والإحسان'' تتصدر الصفوف الأمامية

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 13:20 بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون
بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، العديد من الصور، التي ظهر بها النجم المغربي سعد لمجرد وإلى جانبه العديد من الوجوه المعروفة ومن بينهم أسماء لمنور ومصمم الأزياء عصام وشمة.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، العديد من الصور، التي ظهر بها النجم المغربي سعد لمجرد وإلى جانبه العديد من الوجوه المعروفة ومن بينهم أسماء لمنور ومصمم الأزياء عصام وشمة.

وتفاعل المئات من عشاق ''المعلم'' مع هذه الصور المتداولة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، موضحين أن لمجرد وبعد عودته للمغرب، اختار اللقاء بأصدقائه الفنانين وتناول وجبة الإفطار معهم وذلك قبل عودته إلى فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت حصريا عن عودة لمجرد إلى أرض الوطن، بعد أن سمحت له السلطات الفرنسية بقضاء أسبوع واحد بالمغرب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد لمجرد مصمم الأزياء وشمة الإفطار النجم المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش | ثقافة و فنون

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش

فضيحة..ممثلة شهيرة تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج سنيمائي | ثقافة و فنون

فضيحة..ممثلة شهيرة تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج سنيمائي

غــريب..برنامج كاميرا شو الأكثر مشاهدة في أول يوم من رمضان | ثقافة و فنون

غــريب..برنامج ''كاميرا شو'' الأكثر مشاهدة في أول يوم من رمضان

مثير.. نجم في فرقة إيموراجي يقصف طاليس والضحية يكتشف حذف لقطات مثلها مع الفرقة في سلسلة كوميدية رمضانية | ثقافة و فنون

مثير.. نجم في فرقة إيموراجي يقصف طاليس والضحية يكتشف حذف لقطات مثلها مع الفرقة في سلسلة كوميدية رمضانية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم: مشهد تمثيلي بمسيرة البيضاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني يظهر مسلحين ملثمين من المقاومة الفلسطينية شدو ترامب ونتنياهو | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

لقطة اليوم: مشهد تمثيلي بمسيرة البيضاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني يظهر مسلحين ملثمين من المقاومة الفلسطينية شدو ترامب ونتنياهو

عكس مسيرة الرباط..شوفو كيفاش كانت مسيرة التضامن من فلسطين بالبيضاء:الناس واخا صايمين حضروا للمسيرة ورفعوا شعارات قوية | خارج البلاطو

عكس مسيرة الرباط..شوفو كيفاش كانت مسيرة التضامن من فلسطين بالبيضاء:''الناس واخا صايمين حضروا للمسيرة ورفعوا شعارات قوية''

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو | خارج البلاطو

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته

﻿

آخر المستجدات

المغرب يفقد مؤرخ درعة الكبير أحمد البوزيدي | مجتمع
منذ 3 دقائق

المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.