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شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 13:14 شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق
شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة
كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن السبب الرئيسي لاندلاع شرارة المواجهات الدامية بين الطلبة بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي أسفرت عن إزهاق روح طالب، وإصابة مجموعة من الطلبة بجروح خطيرة، يرجع

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن السبب الرئيسي لاندلاع شرارة المواجهات الدامية بين الطلبة بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي أسفرت عن إزهاق روح طالب، وإصابة مجموعة من الطلبة بجروح خطيرة، يرجع بالأساس إلى تصفية حسابات قديمة بين فصيلين.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الطلبة تفاجأوا الأسبوع الماضي بمناوشات واستفزازات من فصيل آخر للطلبة، وذلك بإقدامهم برسم مجموعة من الرسومات والكتابات الحائطية التي تسيء للحركة الثقافية الأمازيغية، وهو الأمر الذي قابله الطلبة الأمازيغ بالرفض والاستنكار، وقاموا بالدخول مع الطلبة الآخرين في نزاع وخلاف سرعان ما تطور لمواجهات عنيفة، استعملت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة والعصي، تدخلت معها قوات الأمن لفض النزاع بعدما أدى لعدة إصابات في كلا الجانبين.

وأضافت ذات المصادر، أنه لم تمر إلا أيام قليلة حتى عادت المناوشات من جديد وتواجه الطرفان مع بحر هذا الأسبوع، وبالضبط ليلة الخميس بمحيط الجامعة ''ساحة الود''، وتحولت المنطقة لساحة حرب وقتال وتراشق بالحجارة ومطاردات بالسلاح الأبيض والعصي، استنفرت مختلف السلطات الأمنية التي قامت بإنزال كثيف بمكان المواجهات العنيفة، وتمكنت من احتواء الوضع وإرجاع الهدوء لمحيط الجامعة.

وفي صبيحة يوم أمس السبت، تفاجأ طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية بعد دخولهم لرحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية لاجتياز امتحانات الدورة العادية بهجوم وصف بالشرس من طرف مجموعة من الطلبة المسلحين بالأسلحة البيضاء على طلبة الدراسات الأمازيغية، وحاولوا منعهم من اجتياز الامتحانات وذلك بمحاصرتهم وإخراجهم بالقوة من الأقسام، وهي التصرفات التي أججت غضب الطلبة الأمازيغ، وقاموا بمواجهة المعتدين عن طريق ردعهم، وتحولت رحاب الكلية لمواجهات جد عنيفة خلفت معها مجموعة من الإصابات، وأحدثت حالة من الفوضى والهلع في صفوف باقي الطلبة ما تسبب في تأجيل الامتحانات بعد التدخل الأمني لفض النزاع الدامي.

هذا، ومن جانب آخر حمل مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين بمدينة أكادير مسؤولية الأحداث الدامية لإدارة جامعة ابن زهر، مبرزين على أنها تتحمل الشق الأكبر في ما وقع، نتيجة عدم قدرتها على حماية طلبة شعبة الدراسات الأمازيغية أثناء اجتيازهم للامتحانات، مطالبين بضرورة توفير الأمن أثناء اجتياز كافة الامتحانات بمختلف الشعب بجامعة ابن زهر ضمانا لمرورها في أجواء يطبعها الهدوء والسكينة، وتفاديا لتكرار مثل هذه الهجمات الدموية التي تهدد أرواح الطلبة.

ومن جهتها أصدرت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا على إثر هذه الأحداث العنيفة التي كانت رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير مسرحا لها، وأسفرت عن مقتل طالب ، واستنكرت في بيانها جميع أشكال العنف داخل الحرم الجامعي، والذي تقف وراءه الإيديولوجيات السياسية المختلفة التي تدفع الفصائل الطلابية للتطاحن، مطالبة من السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق جاد وشفاف في القضية والتعامل بكل حزم مع الواقعة، والتي من شأنها أن تذكي نار الفتنة والاقتتال وتهدد السلم والأمن لدى الطلاب الذين قدموا من أجل التحصيل العلمي والأكاديمي.

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