استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة ﻿

يناهز عدد الأشخاص المستفيدين من عملية الدعم الغذائي (رمضان 1439 هـ) بإقليم الحسيمة حوالي 48 ألف مستفيد ينحدرون من الوسطين القروي والحضري بالإقليم.

''شوف تيفي''+''و م ع''

يناهز عدد الأشخاص المستفيدين من عملية الدعم الغذائي (رمضان 1439 هـ) بإقليم الحسيمة حوالي 48 ألف مستفيد ينحدرون من الوسطين القروي والحضري بالإقليم.

وتستهدف العملية، التي أعطى انطلاقتها أمس السبت بجماعة أربعاء تواريرت عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، رفقة وفد مكون من ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبة والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية والمجلس العلمي المحلي، 9600 أسرة، أي ما يناهز 48 ألف مستفيد ومستفيدة، جلهم بالعالم القروي، حيث من المنتظر أن تتواصل العملية على مدى أربعة أيام على مستوى الجماعات الترابية المستهدفة بالإقليم.

وتستهدف هذه العملية التضامنية الوطنية، التي بلغت نسختها الـ19 الفئات الأكثر هشاشة لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر في وضعية صعبة.

وأضحت عملية الدعم الغذائي، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، موعدا سنويا هاما يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وسيستفيد من عملية ''رمضان 1439 هـ''، التي رصد لها غلاف مالي قدره 80 مليون درهم، ما مجموعه 5ر2 مليون شخص، ينتمون إلى 500 ألف أسرة موزعة على مختلف جهات المملكة، منها 429 ألف و100 أسرة بالوسط القروي.