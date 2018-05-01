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هذه هي وجهة كريم الأحمدي المقبلة بعد مونديال 2018

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 12:58 هذه هي وجهة كريم الأحمدي المقبلة بعد مونديال 2018 | سبور
هذه هي وجهة كريم الأحمدي المقبلة بعد مونديال 2018
كشفت تقارير صحفية إماراتية، أن مسؤولي فريق الجزيرة الإماراتي، كثفوا اتصالاتهم مع وكيل أعمال الدولي المغربي كريم الأحمدي لاعب فريق فيينورد روتردام الهولندي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات

''شوف سبور''

كشفت تقارير صحفية إماراتية، أن مسؤولي فريق الجزيرة الإماراتي، كثفوا اتصالاتهم مع وكيل أعمال الدولي المغربي كريم الأحمدي لاعب فريق فيينورد روتردام الهولندي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ذات التقارير، إن المفاوضات بين الطرفين وصلت لدرجة متقدمة من أجل انضمام الأحمدي إلى صفوف الجزيرة في الموسم القادم، ومن المرتقب أن يعلن عن الصفقة بعد انتهاء المونديال، المقام مابين 14 يونيو و15 يوليوز المقبلين. 

ويأتي اهتمام الجزيرة الإماراتي، بالدولي المغربي كريم الأحمدي، بسبب اقتراب مبارك بوصوفة من الرحيل و العودة إلى إحدى الدوريات الأوروبية، خلال الموسم المقبل.

ويذكر أن الأحمدي سبق له أن خاض تجربة اللعب في الدوري الإماراتي رفقة فريق الأهلي، لكنها لم تكلل بالنجاح.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الجزيرة الإماراتي كريم الأحمدي فيينورد روتردام الهولندي مبارك بوصوفة

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