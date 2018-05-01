 مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش | ثقافة و فنون

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة | دولي

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة | مجتمع

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء والعدل والإحسان تتصدر الصفوف الأمامية | مجتمع

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء و''العدل والإحسان'' تتصدر الصفوف الأمامية

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـالعـاهرة بخريبكة .. مستجدات مثيرة | حوادث و حقوق

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـ''العـاهرة'' بخريبكة .. مستجدات

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 12:45 مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش | ثقافة و فنون
مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش
قدم محامي المطربة الشعبية بينار آيدنلار، يومه الأحد، شكوى جنائية ضد مسؤولين في سجن بإسطنبول، قائلا إنهم أجبروا موكلته على التعري تماما، أثناء تفتيشها بعد صدور حكم عليها.

''شــوف تيفي''

قدم محامي المطربة الشعبية بينار آيدنلار، يومه الأحد، شكوى جنائية ضد مسؤولين في سجن بإسطنبول، قائلا إنهم أجبروا موكلته على التعري تماما، أثناء تفتيشها بعد صدور حكم عليها.

واعتقلت السلطات آيدنلار، في 15 ماي الماضي، في مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد وصولها إلى تركيا من ألمانيا، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

وفي ذات السيــاق نُقلت المطربة الشعبية إلى محكمة باكيركوي، ثم أُرسلت بعد ذلك إلى سجن باكيركوي للنساء في إسطنبول لقضاء عقوبة السجن لمدة 10 أشهر بتهمة ''الدعاية لمنظمة إرهابية''.

وكانت آيدينلار ترشحت عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي للانتخابات العامة في 7 يونيو 2015، وتتعلق اتهامات ''الدعاية الإرهابية'' بالخطب التي ألقتها في إطار حملتها الانتخابية في ذلك الوقت.

ودخلت آيدينلار السجن في 15 ماي الجاري، وقد قالت إن موظفي السجون أجبروها على التجرد من ملابسها. وبعدها رفع محاميها دعوى قضائية للرد على هذه الخطوة المنافية لإجراءات السجون، بحسب صحيفة ''حرييت'' التركية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المحكمة السجن محامي المطربة إسطنبول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

فضيحة..ممثلة شهيرة تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج سنيمائي | ثقافة و فنون

فضيحة..ممثلة شهيرة تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج سنيمائي

غــريب..برنامج كاميرا شو الأكثر مشاهدة في أول يوم من رمضان | ثقافة و فنون

غــريب..برنامج ''كاميرا شو'' الأكثر مشاهدة في أول يوم من رمضان

مثير.. نجم في فرقة إيموراجي يقصف طاليس والضحية يكتشف حذف لقطات مثلها مع الفرقة في سلسلة كوميدية رمضانية | ثقافة و فنون

مثير.. نجم في فرقة إيموراجي يقصف طاليس والضحية يكتشف حذف لقطات مثلها مع الفرقة في سلسلة كوميدية رمضانية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم: مشهد تمثيلي بمسيرة البيضاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني يظهر مسلحين ملثمين من المقاومة الفلسطينية شدو ترامب ونتنياهو | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

لقطة اليوم: مشهد تمثيلي بمسيرة البيضاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني يظهر مسلحين ملثمين من المقاومة الفلسطينية شدو ترامب ونتنياهو

عكس مسيرة الرباط..شوفو كيفاش كانت مسيرة التضامن من فلسطين بالبيضاء:الناس واخا صايمين حضروا للمسيرة ورفعوا شعارات قوية | خارج البلاطو

عكس مسيرة الرباط..شوفو كيفاش كانت مسيرة التضامن من فلسطين بالبيضاء:''الناس واخا صايمين حضروا للمسيرة ورفعوا شعارات قوية''

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو | خارج البلاطو

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته

﻿

آخر المستجدات

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش | ثقافة و فنون

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.