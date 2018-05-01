مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش ﻿

قدم محامي المطربة الشعبية بينار آيدنلار، يومه الأحد، شكوى جنائية ضد مسؤولين في سجن بإسطنبول، قائلا إنهم أجبروا موكلته على التعري تماما، أثناء تفتيشها بعد صدور حكم عليها.

''شــوف تيفي''

قدم محامي المطربة الشعبية بينار آيدنلار، يومه الأحد، شكوى جنائية ضد مسؤولين في سجن بإسطنبول، قائلا إنهم أجبروا موكلته على التعري تماما، أثناء تفتيشها بعد صدور حكم عليها.

واعتقلت السلطات آيدنلار، في 15 ماي الماضي، في مطار أتاتورك في إسطنبول، بعد وصولها إلى تركيا من ألمانيا، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

وفي ذات السيــاق نُقلت المطربة الشعبية إلى محكمة باكيركوي، ثم أُرسلت بعد ذلك إلى سجن باكيركوي للنساء في إسطنبول لقضاء عقوبة السجن لمدة 10 أشهر بتهمة ''الدعاية لمنظمة إرهابية''.

وكانت آيدينلار ترشحت عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي للانتخابات العامة في 7 يونيو 2015، وتتعلق اتهامات ''الدعاية الإرهابية'' بالخطب التي ألقتها في إطار حملتها الانتخابية في ذلك الوقت.

ودخلت آيدينلار السجن في 15 ماي الجاري، وقد قالت إن موظفي السجون أجبروها على التجرد من ملابسها. وبعدها رفع محاميها دعوى قضائية للرد على هذه الخطوة المنافية لإجراءات السجون، بحسب صحيفة ''حرييت'' التركية.