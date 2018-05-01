هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة ﻿

استمعت محكمة التحقيق المركزية فى بغداد لاعترافات إرهابى مطلوب للشرطة الدولية يحمل الجنسية المغربية، قام بتجنيد أجانب لمصلحة ''داعش'' الإرهابي

''شوف تيفي''

استمعت محكمة التحقيق المركزية فى بغداد لاعترافات إرهابى مطلوب للشرطة الدولية يحمل الجنسية المغربية، قام بتجنيد أجانب لمصلحة ''داعش'' الإرهابي

وحسب ما كشف عنه موقع ''أخبار العراق'' يومه الأحد، فقد قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن ''محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات إرهابي مطلوب للانتربول الدولي يحمل الجنسية المغربية''.

وأشار الموقع إلى أن المتحدث الرسمى المذكور، قال إن ''محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات المتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى كاشفا عن عمله فى التنظيم وهو التواصل وتجنيد الأجانب من خلال برنامج السكايب كونه يتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية إضافة إلى العربية''

وأضاف بيرقدار، وفق الموقع العراقي: '' إن المتهم تسلم عددا من المناصب المهمة الأخرى فى التنظيم بينها إدارة حدود أدلب ومنفذ التل الأبيض فى سوريا وعمل فى مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى قيامه بتجهيز الأسلحة وشرائها من الجيش الحر إلى التنظيم، وأكد سعي التنظيم لاستيراد أسلحة كيماوية من إحدى الدول إلا أن هذه الصفقة لم تتم ''.

وأكد المتحدث الرسمي بيرقدار أن المتهم اعترف بدخوله الأراضي السورية من خلال تركيا وبصورة غير شرعية وعند دخوله الأراضي العراقية تم القبض عليه بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية.