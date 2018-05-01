 هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يفقد مؤرخ درعة الكبير أحمد البوزيدي | مجتمع

المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش | ثقافة و فنون

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة | دولي

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة | مجتمع

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء والعدل والإحسان تتصدر الصفوف الأمامية | مجتمع

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء و''العدل والإحسان'' تتصدر الصفوف الأمامية

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 12:23 هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة | دولي
هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة
استمعت محكمة التحقيق المركزية فى بغداد لاعترافات إرهابى مطلوب للشرطة الدولية يحمل الجنسية المغربية، قام بتجنيد أجانب لمصلحة ''داعش'' الإرهابي

''شوف تيفي''

استمعت محكمة التحقيق المركزية فى بغداد لاعترافات إرهابى مطلوب للشرطة الدولية يحمل الجنسية المغربية، قام بتجنيد أجانب لمصلحة ''داعش'' الإرهابي

وحسب ما كشف عنه موقع ''أخبار العراق'' يومه الأحد، فقد قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن ''محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات إرهابي مطلوب للانتربول الدولي يحمل الجنسية المغربية''.

وأشار الموقع إلى أن المتحدث الرسمى المذكور، قال إن ''محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات المتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى كاشفا عن عمله فى التنظيم وهو التواصل وتجنيد الأجانب من خلال برنامج السكايب كونه يتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية إضافة إلى العربية''

وأضاف بيرقدار، وفق الموقع العراقي: '' إن المتهم تسلم عددا من المناصب المهمة الأخرى فى التنظيم بينها إدارة حدود أدلب ومنفذ التل الأبيض فى سوريا وعمل فى مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى قيامه بتجهيز الأسلحة وشرائها من الجيش الحر إلى التنظيم، وأكد سعي التنظيم لاستيراد أسلحة كيماوية من إحدى الدول إلا أن هذه الصفقة لم تتم ''.

وأكد المتحدث الرسمي بيرقدار أن المتهم اعترف بدخوله الأراضي السورية من خلال تركيا وبصورة غير شرعية وعند دخوله الأراضي العراقية تم القبض عليه بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العراق أسلحة كيماوية الأجهزة الأمنية سوريا العراق إرهابي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة..دونالد ترامب ما كيعرفش يكتب سميت مراتو | دولي

مثير وبالصورة..دونالد ترامب ما كيعرفش يكتب سميت مراتو

شوفو الزهر..حفر بئر ديال الماء طلع ليه النفط | دولي

شوفو الزهر..حفر بئر ديال الماء طلع ليه النفط

فضيحة..اعتداءات جنسية على أطفـال تهز الكنيسة الكاثوليكية | دولي

فضيحة..اعتداءات جنسية على أطفـال تهز الكنيسة الكاثوليكية

انتشـار فيروس الإيبولا في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط | دولي

انتشـار فيروس ''الإيبولا'' في أفريقيا من جديد .. ومنظمة الصحة العالمية تدخل على الخط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم: مشهد تمثيلي بمسيرة البيضاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني يظهر مسلحين ملثمين من المقاومة الفلسطينية شدو ترامب ونتنياهو | خارج البلاطو
منذ 28 دقيقة

لقطة اليوم: مشهد تمثيلي بمسيرة البيضاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني يظهر مسلحين ملثمين من المقاومة الفلسطينية شدو ترامب ونتنياهو

عكس مسيرة الرباط..شوفو كيفاش كانت مسيرة التضامن من فلسطين بالبيضاء:الناس واخا صايمين حضروا للمسيرة ورفعوا شعارات قوية | خارج البلاطو

عكس مسيرة الرباط..شوفو كيفاش كانت مسيرة التضامن من فلسطين بالبيضاء:''الناس واخا صايمين حضروا للمسيرة ورفعوا شعارات قوية''

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو | خارج البلاطو

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته

﻿

آخر المستجدات

المغرب يفقد مؤرخ درعة الكبير أحمد البوزيدي | مجتمع
منذ 2 دقائق

المغرب يفقد ''مؤرخ درعة الكبير'' أحمد البوزيدي

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.