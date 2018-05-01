سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، معلومات خاصة بطريقة قد تمكن البعض من تحقيق حلمهم في الهجرة إلى أوروربا، مؤكدة أن الطريقة هي العمل كمتطوع بدولة إسبانيا من خلال منظمة دولية تسمى “Jovesolides

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، معلومات خاصة بطريقة قد تمكن البعض من تحقيق حلمهم في الهجرة إلى أوروربا، مؤكدة أن الطريقة هي العمل كمتطوع بدولة إسبانيا من خلال منظمة دولية تسمى “Jovesolides España” وهي خدمة التطوع الأوروبية “EVS”.

وأوضحت هذه الصفحة أن عبارة '' evs '' هي اختصار لكلمة ''European Voluntary Service'' والتي تعني باللغة العربية ''خدمة التطوع الأوروبية'' وهي خدمة تسمح للشباب بأن يسافروا من بلادهم إلى بلاد أخرى من أجل التطوع مع جمعيات لمدة تتراوح من شهرين إلى غاية سنة تقريبا من أجل الاستفادة من مهاراتهم وتطوير أنفسهم و قدراتهم كذلك تعلم لغات جديدة، وهذا كله يبقى حسب اهتماماتهم وطبيعة الأنشطة الاجتماعية التي سيشتغلون بها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو من يدفع مصاريف الإقامة، والسفر، والتأمين الصحي وأيضا مصاريف الجيب، بالإضافة إلى الحصول على شهادة من الاتحاد الأوروبي معتمدة باسم “Youth Pass“.

وأكدت هذه الصفحة أن جمعية ''Jovesolides_España '' لديها خمسة فروع في العالم، فرع بالمغرب و ثلاثة فروع في أمريكا اللاتينية والفرع الرئيسي في فالينسيا بإسبانيا، تقوم بتوفير أوراش عمل للعاطلين لتوجيههم وإرشادهم لكيفية إيجاد فرص عمل مناسبة لهم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.