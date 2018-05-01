 سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش | ثقافة و فنون

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة | دولي

هذا ما كشف عنه إرهابي يحمل الجنسية المغربية شدوه في العراق+تفاصيل صادمة وخطيرة

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة | مجتمع

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء والعدل والإحسان تتصدر الصفوف الأمامية | مجتمع

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء و''العدل والإحسان'' تتصدر الصفوف الأمامية

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـالعـاهرة بخريبكة .. مستجدات مثيرة | حوادث و حقوق

عــــــــاجل: هــــذا هو مصير الأستاذ اللي ضرب تلميذة ووصفها بـ''العـاهرة'' بخريبكة .. مستجدات

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 12:16 سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة | مجتمع
سار للمغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا..وهذه هي الطريقة
نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، معلومات خاصة بطريقة قد تمكن البعض من تحقيق حلمهم في الهجرة إلى أوروربا، مؤكدة أن الطريقة هي العمل كمتطوع بدولة إسبانيا من خلال منظمة دولية تسمى “Jovesolides

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، معلومات خاصة بطريقة قد تمكن البعض من تحقيق حلمهم في الهجرة إلى أوروربا، مؤكدة أن الطريقة هي العمل كمتطوع بدولة إسبانيا من خلال منظمة دولية تسمى “Jovesolides España” وهي خدمة التطوع الأوروبية “EVS”.

وأوضحت هذه الصفحة أن عبارة '' evs '' هي اختصار لكلمة ''European Voluntary Service'' والتي تعني باللغة العربية ''خدمة التطوع الأوروبية'' وهي خدمة تسمح للشباب بأن يسافروا من بلادهم إلى بلاد أخرى من أجل التطوع مع جمعيات لمدة تتراوح من شهرين إلى غاية سنة تقريبا من أجل الاستفادة من مهاراتهم وتطوير أنفسهم و قدراتهم كذلك تعلم لغات جديدة، وهذا كله يبقى حسب اهتماماتهم وطبيعة الأنشطة الاجتماعية التي سيشتغلون بها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو من يدفع مصاريف الإقامة، والسفر، والتأمين الصحي وأيضا مصاريف الجيب، بالإضافة إلى الحصول على شهادة من الاتحاد الأوروبي معتمدة باسم “Youth Pass“.

وأكدت هذه الصفحة أن جمعية ''Jovesolides_España '' لديها خمسة فروع في العالم، فرع بالمغرب و ثلاثة فروع في أمريكا اللاتينية والفرع الرئيسي في فالينسيا بإسبانيا، تقوم بتوفير أوراش عمل للعاطلين لتوجيههم وإرشادهم لكيفية إيجاد فرص عمل مناسبة لهم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العمل فروع جمعية إسبانيا العالم العاطلين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء والعدل والإحسان تتصدر الصفوف الأمامية | مجتمع

حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء و''العدل والإحسان'' تتصدر الصفوف الأمامية

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان | مجتمع

متسول نصاب حصلاتو الكاميرا في رمضان..كيمشي على رجليه وكايدير راسو عندو إعاقة بإنزكان

فضيحة وسط شركة سنطرال..مضاربة خايبة بزاف وعامل سخف+فيديو خطير | مجتمع

فضيحة وسط شركة سنطرال..مضاربة خايبة بزاف وعامل سخف+فيديو خطير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم: مشهد تمثيلي بمسيرة البيضاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني يظهر مسلحين ملثمين من المقاومة الفلسطينية شدو ترامب ونتنياهو | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

لقطة اليوم: مشهد تمثيلي بمسيرة البيضاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني يظهر مسلحين ملثمين من المقاومة الفلسطينية شدو ترامب ونتنياهو

عكس مسيرة الرباط..شوفو كيفاش كانت مسيرة التضامن من فلسطين بالبيضاء:الناس واخا صايمين حضروا للمسيرة ورفعوا شعارات قوية | خارج البلاطو

عكس مسيرة الرباط..شوفو كيفاش كانت مسيرة التضامن من فلسطين بالبيضاء:''الناس واخا صايمين حضروا للمسيرة ورفعوا شعارات قوية''

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو | خارج البلاطو

رسالة مثيرة من الكوميدي بلعياشي لطاليس..إيلا كان الفن يخليني نخسر أخلاقي معندي مندير بيه خديت درس كبير من عندك حيث استغلتيني ومني عدد كبير غير مقادرينش يهضرو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته | خارج البلاطو

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته

﻿

آخر المستجدات

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب | ثقافة و فنون
منذ 15 دقيقة

بالصور..سعد لمجرد ناشط مع صحابو الفنانين في رمضان بعدما رجع للمغرب

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة وخطيرة | حوادث و حقوق

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل وكواليس المواجهات الدامية بجامعة ابن زهر بين الطلبة...تفاصيل مثيرة

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة | مجتمع

استفادة حوالي 48 ألف شخص من عملية الدعم الغذائي خلال رمضان بإقليم الحسيمة

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش | ثقافة و فنون

مثيــر.. تجريد مطربة شعبية من ملابسهــا بالكـامل ..وهاعلاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.