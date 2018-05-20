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حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء و''العدل والإحسان'' تتصدر الصفوف الأمامية

بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 12:11 حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء والعدل والإحسان تتصدر الصفوف الأمامية | مجتمع
حشود غفيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية في البيضاء و''العدل والإحسان'' تتصدر الصفوف الأمامية
شهـدت شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء صبيحة يومه الأحد 20 ماي 2018، خروج الآلاف من المغاربة حيث انطلقت المسيرة التضامنية مع القضية الفلسطينية ، وذلك على إثر المجزرة التي اركتبتها قوات

''شــوف تيفي''

شهـدت شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء صبيحة يومه الأحد 20 ماي 2018، خروج الآلاف من المغاربة حيث انطلقت المسيرة التضامنية مع القضية الفلسطينية ، وذلك على إثر المجزرة التي اركتبتها قوات الاحتلال على الشريط الحدودي بقطاع غزة، الإثنين المنصرم.

وخرج العديد من أعضاء الأحزاب السياسية المغربية على اختلاف مشاربها وهيئات مدنية وحقوقية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية مع القضية الفلسطينية التي أعلن عن تنظيمها الائتلاف المغربي للتضامن وانضمت إليــها العديد من التنظيمات والهيآت الوطنية .

وعرفت المسيرة حضور حشود غفيرة من أتباع جماعة العدل والإحسان ، حيث كانو يتصدرون المقاعد الأمامية والتي سبق ودعت في بلاغ لأمانتها العامة، كل أعضائها والمتعاطفين معها وعموم الشعب المغربي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية مع قضية الأمة المركزية فلسطين، وفي قلبها القدس الشريف.

 

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شوف تيفي المغرب الدار البيضاء مسيرة احتجاجية العدل والاحسان

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