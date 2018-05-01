إصابة 6 مشجعين يعكر احتفالات يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي ﻿

عرفت احتفالات فريق يوفنتوس بلقبه السابع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاجعة بعدما أصيب ستة من مشجعيه، اثنان منهم في حالة خطيرة، عندما ارتطمت الحافلة التي كانوا يستقلونها في الموكب

''شوف سبور''

عرفت احتفالات فريق يوفنتوس بلقبه السابع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فاجعة بعدما أصيب ستة من مشجعيه، اثنان منهم في حالة خطيرة، عندما ارتطمت الحافلة التي كانوا يستقلونها في الموكب الاحتفالي بالكابلات الكهربائية المشغلة لطرام المدينة.

وقالت ''فرانس بريس'' إنه كانت هناك حافلة أخرى تحمل أشخاصا من إحدى مجموعات مشجعي النادي وتتبع الحافلة الخاصة باللاعبين.

وأصيب ستة منهم، اثنان بقيا في المستشفى حيث يعالج أحدهما من ارتجاج في المخ وإصابة آخر في العنق.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن أحدهما إيطالي في الـ38 من عمره، والثاني إيرلندي عمره 63 عاما.

وغادر الفريق معقله ''أليانز ستاديوم'' وسط ضباب المشاعل والمفرقعات النارية بعد أن قدّم له كأس الدوري. ثم شقت الحافلة المفتوحة طريقها بمرافقة من الدراجات النارية إلى وسط المدينة على طول كورسو ريجينا مارغريتا، إحدى أطول الجادات في المدينة.

وكان قد ودع يوفنتوس حارسه الأسطوري جانلويجي بوفون (40 عاما) الذي أسدل الستار على مسيرة دامت 17 عاما بقميص ''بيانكونيري''، بمباراة ضد فيرونا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة لهذا الموسم (فاز يوفنتوس 2-1).

وتوج يوفنتوس هذا الموسم بلقبه الرابع والثلاثين لكن الجمهور واللاعبين رفعوا الرقم 36، لأنهم ما زالوا يعتقدون أن تجريد النادي من لقبي 2005 و2006 بسبب فضيحة ''كالتشوبولي'' كان ظالما.